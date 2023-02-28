Минобороны России сообщило о больших потерях ВСУ на Донецком направлении

На прошедшем брифинге озвучили новости о продвижении наших войск в зоне специальной операции Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил новости о продвижении наших войск в зоне специальной операции, а также о потерях в рядах ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 120, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 45, на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировано около 350 наемников киевского режима.

Так же в районе населенных пунктов Червоное Запорожской области Токарево Херсонской сожжены склады с боеприпасами ВСУ, десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и пикапов.

За то же время нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162-х районах.

Конашенков отметил отличную боевую работу подразделений противовоздушной обороны Минобороны России, которые за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также воздухе 8 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

390 - самолетов

211 - вертолетов

3256 - беспилотных летательных аппаратов

406 - зенитных ракетных комплексов

8066 - танков и других боевых бронированных машин

1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня

4232 - орудия полевой артиллерии и минометов

8583 - единицы специальной военной автомобильной техники