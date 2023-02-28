Новоазовск, ДНР. Раненые пленные военнослужащие ВСУ в Центральной районной больнице города. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В зоне спецоперации создается батальон из пленных украинских военных. Он будет носить имя Богдана Хмельницкого - знаменитого гетмана, который освободил малороссов из-под гнета Речи Посполитой.

ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ ПЛЕННЫЕ ПЕРЕШЛИ НА СТОРОНУ РОССИИ

«Будем защищать свою землю», - говорит бывший командир танка, о теперь старший по будущему подразделению Андрей Тищенко. Интервью с ним записали журналисты РИА-Новости. По словам танкиста, решение перейти на сторону России он принял после того, как понял: киевскому правительству его народ стал не нужен. - Украинская власть должна была защищать своих людей, а она их просто бросила, - говорит Тищенко. - Глядя на все это, у меня и моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, - появилась возможность отдать им должное.

Пока в батальоне немногим более 70 человек. В ближайшее время ожидается еще пополнение. Берут, впрочем, далеко не всех желающих: важны моральные и физические качества, но кроме этого каждого проверяют на причастность к преступлениям - не участвовал ли в убийствах мирных жителей там, где находились позиции.

- На каком этапе сейчас формирование батальона? – спрашивает у Тищенко журналист.

- На этапе оформления гражданства. Желающий получает паспорт России, и подписывает контракта с Вооруженными Силами, - говорит Тищенко. - После этого нас направят в лагерь для дальнейшей подготовки. Настроение у ребят боевое, все готовы. Нет таких, что согласились, а потом передумали. И думаю, что все ребята пойдут до конца.

ЧТО ТАКОЕ БАТАЛЬОН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Одним из первых идею создать подразделение из пленных еще весной прошлого года высказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Тогда оказалось, что многие украинские военные через некоторое время в плену кардинально меняли мировоззрение. Стоит вывести людей из под действия киевской пропаганды, как они начинают видеть все произошедшее в последние годы совсем в другом свете. - В колониях, где содержались пленные, велась плановая работа, - рассказал он в беседе с KP.RU. - Это как антифашистское движение вызревало в Красногорске Московской области, где военнопленные проходили специальные курсы во время Великой отечественной. Так и здесь.

- Пленные сами предлагают свои кандидатуры в ряды нового батальона?

- По разному. Кому-то предлагают, кто-то предлагает себя сам. Скажу так: все до единого пленные осведомлены, что у них есть возможность вступить в ряды этого батальона. Один сразу соглашается, другой думает.

- А можно ли проверить, не идет ли человек в батальон для того, чтобы потом перебежать обратно?

- Это, безусловно, проверяется. Существует определенная система, но я не буду ее раскрывать.

- Те, кто пошел в батальон, получают гражданство по упрощенной схеме?

- Конкретные механизмы я вам не смогу назвать. Но раньше контракт с тем же Минобороны могли заключать и иностранные граждане. Например, граждане Таджикистана. По итогам службы они могли получить российское гражданство. Здесь – наоборот, они сначала получают российский паспорт, отказываются от украинского гражданства и подписывают контракт. У нас вообще украинцы сейчас получают гражданство по ускоренной схеме. Возможно, на них это тоже распространяется.

- А у них семьи остались на подконтрольной Киеву территории?

- Вот это самый сложный вопрос. В том смысле, что самая большая проблема в переходе украинских военнослужащих на нашу сторону – это то, что у них остались семьи на той стороне. Люди опасаются, и не беспочвенно, что члены их семей подвергнутся репрессиям. И это очень серьезное препятствие.

Все до единого пленные бойцы ВСУ осведомлены, что у них есть возможность вступить в ряды Батальона Хмельницкого. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В РОССИЮ – С ОТЦОМ И КУМОМ

На российскую сторону военные ВСУ переходят целыми династиями. РИА-Новости приводит рассказ украинского пограничника Кирилла Спасского, который встретил в плену отца. Они они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. - Да, у меня отец здесь, в колонии, - рассказал Спасский. - Он тоже пограничник, служил на соседней заставе. Я пригласил отца в батальон. И он сразу сказал: «Я пойду с сыном». А потом, вы не поверите… Мы встретили кума. И он также решил служить во вновь создаваемом российском батальоне.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ИМ ПРИДЕТСЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ ГОТОВЫ БИТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАШИМИ ВОИНАМИ

- Создание такого батальона – очень правильное решение, - считает политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. – Тысячелетняя история нашей страны знает массу примеров, когда бывшие враги, русофобы, становились в один ряд с русскими воинами. Что далеко ходить, взять чеченский народ, кто еще 20 лет назад мог подумать, что они так себя покажут, воюя вместе с нами. Можно вспомнить такую группу, которая называлась Ястребки. Это 1945-46 годы, когда бывшие бандеровцы перешли на сторону Советской армии и безжалостно уничтожали своих бывших подельников. То же самое было и во время Первой мировой войны, когда жители освобожденных территорий присоединялись к нашей армии. Я думаю, в будущем должны появиться и другие подразделения - имени Князя Владимира Киевского, русских святых и других великих людей.

Другое дело, что у любого здравомыслящего человека возникает вопрос о надежности этих ребят на передовой. Спецслужбы должны отобрать в это подразделение тех, кто будет действительно биться. А не стрелять своим же в спину, выжидая момент бежать на ту сторону. В этом смысле батальону Богдана Хмельницкого предстоит доказать, что они готовы рискуя жизнью драться плечом к плечу с нашими воинами, защищать свою землю. Прежде всего они должны доказать, что на них можно положиться, тем, кто будет сражаться рядом с ними.