Британцы недовольны встречей Карла III с главой ЕК: почему пожилой монарх взбесил своих подданных

Встреча короля Великобритании Карла III и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

Премьер Великобритании Риши Сунак объявил о достигнутом с Евросоюзом соглашении об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках сделки по Brexit. Европейская пресса тут же назвала эту договоренность чуть ли не исторической. Но у многих, не погруженных в тонкости проблемы, возник естественный вопрос: так кто кого в итоге «переиграл» - Брюссель Лондон или наоборот?

Разобраться в этом сайту «КП» помогла руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева:

- Скорее, это соглашение могут поставить себе в плюс британцы. В 2019 году тогдашний премьер Борис Джонсон подписал с Брюсселем так называемый Североирландский протокол для урегулирования торговых отношений с ЕС после выхода из него Британии. По этому протоколу Северная Ирландия остается в таможенном поле Евросоюза, поскольку Белфастское соглашение от 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию протестантов и католиков, предусматривает открытую границу между Северной Ирландией и Ирландией. А таможенную границу между Великобританией и ЕС провели по Ирландскому морю. То есть товары, произведенные в Северной Ирландии и предназначенные для остальной Британии, все равно должны проходить таможенный контроль. И товары из Британии, предназначенные только для Северной Ирландии, тоже идут через таможню. Это, разумеется, затрудняет торговлю Северной Ирландии с основной территорией страны. Волей-неволей Северная Ирландия втягивалась в экономику Ирландии и, соответственно, ЕС.

- Значит, Лондон отыграл ситуацию в свою пользу?

- Если нынешние соглашения, названные Виндзорскими, потому что были заключены недалеко от королевской резиденции, успешно пройдут процедуру утверждения обеими сторонами, порядок будет другим. Для британских товаров, предназначенных для Северной Ирландии, будут созданы «зеленые» коридоры, через которые они пойдут без таможенной очистки. А товары для Ирландской республики (а значит, и для всего ЕС) пойдут, соответственно, по «красным» коридорам. То есть теперь ситуация, при которой внутри Соединенного королевства существовала таможенная граница, должна исчезнуть.

- А почему этого не могли сделать раньше?

- При Джонсоне против такого соглашения возражал Брюссель, а Лиз Трасс, даже в бытность еще министром иностранных дел, заявляла, что готова «сдать» Североирландский протокол, но тогда граница между Северной Ирландией и Ирландской республикой не могла бы быть открытой, что обнуляло бы имеющее принципиальное значение Белфастское соглашение.

- Неужели сейчас все просто-напросто образумились?

- Не будем забывать, что в апреле исполняется 25 лет тому самому Белфастскому соглашению. И американцы (не забудем и то, что у Байдена католические корни) крайне заинтересованы в решении проблем между Британией и ЕС. Так что этот фактор надо тоже учитывать.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS

- Что значит это соглашение для политического будущего Риши Сунака, ведь это, по сути, его первая «громкая» победа?

- В начале 2025 года в Великобритании парламентские выборы, и консерваторам надо уже сейчас набирать очки. Еще недавно они уступали в рейтингах лейбористам около 20 пунктов. Безусловно, заключенное соглашение добавляет очков Сунаку как лидеру своей партии. Но чтобы претендовать на будущую победу, ему надо решить острейшие экономические вопросы своей страны, такие как бюджетная «дыра» в 50 миллиардов фунтов стерлингов. На март уже объявлены забастовки с требованием повышения зарплат. При инфляции в 9 процентов Сунак обещает, например, медикам повышение всего на 3 процента. Так что рано говорить о громкой победе. Тем более, что она уже создала новые проблемы.

- Какие?

- После подписания «Виндзорской концепции» премьер Сунак добился приема председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен королем Карлом III. В Великобритании король утверждает все парламентские законы, не вмешиваясь в процедуру их принятия. И тот факт, что еще до начала ратификации и согласования нынешних соглашений монарх принял их авторов, то есть фактически выразил им поддержку - расценено как недопустимая политизация королевской власти. Нынешнего короля, когда он был еще принцем, не раз обвиняли, и не без оснований, во вмешательстве в политические дела. И вот он опять явно «подставился».