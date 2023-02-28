Путин: Запад помогает «мразям» на нашей земле

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин лично приехал на Лубянку, чтобы выступить перед чекистами на расширенной коллегии ФСБ.

- К сожалению, есть потери и в наших рядах, руководство должно поддержать семьи. Теперь о приоритетах, - подвел итог прошлого года президент, а потом сразу перешел к задачам на 2023-й.

Глава страны по пунктам перечислил, чем спецслужбам предстоит заняться в первую очередь:

1. Помочь становлению органов безопасности в новых регионах.

- Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша надежная, самая главная опора, - подчеркнул Путин.

2. Под особым контролем должна быть граница России и Украины. Чекистам предстоит «поставить заслон» на пути диверсантов.

3. Надо усилить контрразведку. Персональные данные, сведения о технологиях и новейшем вооружении должны быть защищены.

- Западные спецслужбы традиционно, всегда активно работали «по России», а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы, - напомнил глава страны.

4. Ну и о терроризме забывать нельзя. Президент отметил, что за год таких преступлений стало больше.

- Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, - сказал он.

5. Путин заявил, что соцсети активно используются врагами для пропаганды экстремизма. Молодежь в этом случае – «наиболее уязвимая категория».

- Нужно выявлять тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле, - распорядился российский лидер.

6. В конце Владимир Владимирович поручил ФСБ следить за тратой бюджетных денег, борясь с их незаконным использованием.