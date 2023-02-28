Ни один не достиг цели: Что известно про упавшие в регионах России украинские беспилотники и что их остановило

Во вторник, 28 февраля, стало известно об упавших беспилотниках Адыгее, Туапсе, Коломне и Белгороде. Ни один из этих дронов своих целей не достиг. Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 28 февраля, стало известно об упавших беспилотниках Адыгее, Туапсе, Коломне и Белгороде. Ни один из этих дронов своих целей не достиг.

Беспилотники упали в четырех регионах России: Что известно про случаи

В Московской области беспилотник упал у деревни Губастово - это недалеко от Коломны. Он несколько десятков метров не долетел до компрессорной станции Газпрома. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев:

«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», - сказал он.

«Никаких чрезвычайных ситуаций не произошло», подтвердили в Подмосковном минэнерго.

«Разбитый беспилотник внешне похож на модель UJ-22. Аппарат, выпускаемый концерном "Укроборонпром", именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в данном конкретном случае речь идет о полете в один конец и применении дрона фактически в качестве аппарата-камикадзе», - рассказал РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

В Туапсе была попытка атаковать нефтебазу. Но она провалилась. Дрон был сбит. Так же, как и в Адыгее.

«Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полёта. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении Министерства обороны.

В Белгороде обломки рухнули в жилых кварталах, нанеся незначительный ущерб. «КП» обратилась за комментарием к экспертам.

Упавший в Адыгее беспилотник Фото: СОЦСЕТИ

Какие беспилотники могли использовать

Как беспилотники оказались на территории России и, главное, как от них защититься? С этими вопросами «КП» обратилась к экспертам.

Владимир Евсеев, военный эксперт, завотделом Института Стран СНГ, в эфире радио «Комсомольская правда»:

- Как вы полагаете, что могли использовать для атаки против нас?

- Это могли быть модернизированные воздушные мишени. По прямому назначению, их используют для тренировки летного состава - запускают дрон, а тренируемые подразделения его сбивают. Но они могут нести на себе и взрывчатку - до 75 кг. Изначально у Украины были только советские БПЛА типа «Стриж». Но их доработали западные специалисты, и они превратились в ударные.

- В чем трудность борьбы с ними?

- Они могут лететь на предельно низких высотах. Их нелегко обнаружить. Но они могут быть подавлены с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Такие системы хорошо работали в Крыму, называются «Автобаза».

- Как они работают?

- Беспилотник управляется с помощью космических систем. Идет подавление космического канала связи. Когда он теряет связь, воздействуют на его управление. Аппарат сажают. И, кстати, дальность такого рода переделанных «мишеней», превышает дальность «Стрижей».

- Каковы дальнейшие меры борьбы?

- Наращивать возможности в сфере РЭБ и систем ПВО. Не всегда беспилотник можно сбить с помощью радиоэлектронной борьбы. Иногда нужно физическое поражение - истребителями-перехватчиками. Когда два пилота работают по низколетящей цели на предельно малых высотах.

- Сколько таких БПЛА может иметь Украина?

- Речь может идти о сотнях подобных «мишеней». Они запускаются, как правило, с катапульты. Им не нужен аэродром. Нам нужно уничтожать места складирования, те места, где происходит доработка этих аппаратов. Такое место было в Харькове.

Упавший в Адыгее беспилотник Фото: СОЦСЕТИ

Как защититься от подобных атак

Анатолий Матвийчук, полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News:

- Что может остановить БПЛА?

- Любой летательный аппарат умеет летать, при этом имеет свойство падать. Чтобы это происходило нужны три условия, которые вместе работают практически безотказно:

1. Разведка этого аппарата.

2. Воздействие на него дальнобойными средствами ПВО и создание электронно-магнитной доступности. То есть он просто перестает быть управляемым и влиять на свой полет, и в итоге падает как болванка.

3. Средства маскировки, которые сегодня широко применяются: сетки, металлические уголки, которые затрудняют этому объекту выходить на цели поражения.

- Почему участились случаи появления беспилотников на нашей территории?

- Это теория страха, которая применяется американцами во всех их войнах. Перед тем, начать боевые действия, они пытаются запугать население с которым будут воевать. Вот эту теорию они передали на вооружение военным преступникам из Украины. То есть это попытка устрашения наших людей. Пропагандистский трюк: посеять неверие в центральную власть, создать предпосылки для недовольства. А своему населению они порывают: мы перенесли боевые действия на территорию России. Это прием террористов, военных преступников.

- Что делать?

- Опыт подсказывает, что такие поставки БПЛА будут увеличиваться. Но и опыт борьбы с ними у нас уже накоплен: на границе, где предполагается прорыв таких аппаратов, стоят средства ПВО, которые способы их поражать. На уровне гражданской обороны тоже проводятся мероприятия по предотвращению полета таких аппаратов.

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