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Политика28 февраля 2023 15:00

Командиры ВСУ обманом отправляют на верную гибель мобилизованных

Вместо украинских укрепрайонов солдатам дают координаты передовых позиций российских войск
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Вместо украинских укрепрайонов солдатам дают координаты передовых позиций российских войск

Вместо украинских укрепрайонов солдатам дают координаты передовых позиций российских войск

Навигатор освобождает в машине место от дорожных карт, а голову водителя от раздумий. Он показывает, где свернуть, рассказывает, как скорее попасть в пункт назначения. Так сегодня и действуют многие бойцы вооруженных украинских формирований, которых доставляют на линию соприкосновения со всей Западной Украины. Многие из них оказываются в плену буквально сразу.

GPS-навигатор бывшему сельчанину с Западной Украины нужен для того, чтобы найти в полях свои блиндажи и позиции, а смартфон - чтобы записать прощальное письмо и заснять «свой прилет». Командиры ВСУ в такие опасные места мобилизованных не провожают. Но как же заставить вчерашнего гражданского сразу вступить в бой?

Командиры ВСУ придумали роковую ловушку для украинских мобилизованных. Прибывшим в штаб военнослужащим ВСУ выдается машина и координаты укрепрайона, где необходимо сменить националистов, которые потребовали отдых или эвакуацию после ранений.

Так как мобилизованные район боевых действий видят впервые, а ориентируются на местности с помощью GPS-навигатора или смартфона они надеются только на точность координат. Но когда добираются до места назначения по указанным им в штабе координатам, то оказываются прямо..... на позициях российских военнослужащих. Там им предлагают просто поднять руки.

Истории угодивших в пленных при таких обстоятельствах бойцов ВСУ становится все больше и больше.

«Дали координаты, указали на карте точку неправильную. Когда я туда пришел, оказалось что это российские позиции. Там меня взяли в плен вместе с моим товарищем», – рассказывает очередной пленный украинский военнослужащий.

«Своими действиями киевская власть уже не раз показала, что рядовые военнослужащие, в большинстве привлеченные по мобилизации, - лишь пушечное мясо для реализации политических амбиций преступного режима», - отмечают в Минобороны России.

В ЭТО ВРЕМЯ

Из репортажа на Telegram-канале телеканала RT стало известно, что американский наемник Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе ВСУ и украинском нацбате «Карпатская Сечь». Он рассказал, что таков изначально был его план: попасть в ВСУ, собрать там секретные данные, а затем сбежать и передать их российским военным.

По словам Макинтайра, на Украине ему удалось собрать бумаги, файлы, разведданные и карты. Но перейти на сторону российских военных оказалось не так просто.

«Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у ВСУ есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков. Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — пояснил он.

В результате ему удалось перейти через линию фронта и передать документы. Сейчас Макинтайр находится в Москве. Он готов свидетельствовать, что в ВСУ служат фашисты.

«Однажды они увидели у меня в Фейсбуке (социальная сеть запрещена в России) фотографию Че Гевары. Стали требовать объясниться насчет моих коммунистических взглядов. Я им тогда сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты», - вспоминает Джон.

По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии: «У всех татуировки, нацистская символика…»

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