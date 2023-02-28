Вместо украинских укрепрайонов солдатам дают координаты передовых позиций российских войск

Навигатор освобождает в машине место от дорожных карт, а голову водителя от раздумий. Он показывает, где свернуть, рассказывает, как скорее попасть в пункт назначения. Так сегодня и действуют многие бойцы вооруженных украинских формирований, которых доставляют на линию соприкосновения со всей Западной Украины. Многие из них оказываются в плену буквально сразу.

GPS-навигатор бывшему сельчанину с Западной Украины нужен для того, чтобы найти в полях свои блиндажи и позиции, а смартфон - чтобы записать прощальное письмо и заснять «свой прилет». Командиры ВСУ в такие опасные места мобилизованных не провожают. Но как же заставить вчерашнего гражданского сразу вступить в бой?

Командиры ВСУ придумали роковую ловушку для украинских мобилизованных. Прибывшим в штаб военнослужащим ВСУ выдается машина и координаты укрепрайона, где необходимо сменить националистов, которые потребовали отдых или эвакуацию после ранений.

Так как мобилизованные район боевых действий видят впервые, а ориентируются на местности с помощью GPS-навигатора или смартфона они надеются только на точность координат. Но когда добираются до места назначения по указанным им в штабе координатам, то оказываются прямо..... на позициях российских военнослужащих. Там им предлагают просто поднять руки.

Истории угодивших в пленных при таких обстоятельствах бойцов ВСУ становится все больше и больше.

«Дали координаты, указали на карте точку неправильную. Когда я туда пришел, оказалось что это российские позиции. Там меня взяли в плен вместе с моим товарищем», – рассказывает очередной пленный украинский военнослужащий.

«Своими действиями киевская власть уже не раз показала, что рядовые военнослужащие, в большинстве привлеченные по мобилизации, - лишь пушечное мясо для реализации политических амбиций преступного режима», - отмечают в Минобороны России.

В ЭТО ВРЕМЯ

Из репортажа на Telegram-канале телеканала RT стало известно, что американский наемник Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе ВСУ и украинском нацбате «Карпатская Сечь». Он рассказал, что таков изначально был его план: попасть в ВСУ, собрать там секретные данные, а затем сбежать и передать их российским военным.

По словам Макинтайра, на Украине ему удалось собрать бумаги, файлы, разведданные и карты. Но перейти на сторону российских военных оказалось не так просто.

«Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у ВСУ есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков. Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — пояснил он.

В результате ему удалось перейти через линию фронта и передать документы. Сейчас Макинтайр находится в Москве. Он готов свидетельствовать, что в ВСУ служат фашисты.

«Однажды они увидели у меня в Фейсбуке (социальная сеть запрещена в России) фотографию Че Гевары. Стали требовать объясниться насчет моих коммунистических взглядов. Я им тогда сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты», - вспоминает Джон.

По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии: «У всех татуировки, нацистская символика…»