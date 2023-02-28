Если прихватило, а под рукой нет таблеток: как без лекарств унять головную боль, ломоту в пояснице и приступ одышки

Cмягчить приступ головной боли поможет прогулка неспешным шагом на свежем воздухе. Фото: Shutterstock

В жизни бывает всякое. Порой приступ головной боли, ломоты в пояснице или одышка накрывает тогда, когда под рукой не оказалось привычных лекарств. Чем можно помочь себе в таких случаях строго на основании научно-медицинских данных? «Комсомолка» собрала методы и советы, пользу которых подтверждают исследования и практикующие врачи.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ: КОФЕ ИЛИ КОЛА

- Если у человека заболела голова, то крайне нежелательно сразу принимать лекарства, - удивляет врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко. - В организме работает система противодействия боли. Вполне возможно, что она справится, не дав развиться приступу.

В одном из выступлений профессор рассказала журналистам: при первых признаках мигрени рекомендуется выпить напиток с кофеином. «Это может быть чашка сладкого чая, кофе или «Кола», - посоветовала врач.

Кроме того, смягчить приступ головной боли помогает прогулка неспешным шагом на свежем воздухе. При этом улучшается поступление кислорода и активизируется выработка гормонов, которые отвечают у нас в организме за обезболивающий эффект. А вот с физическими упражнениями нужно повременить. Головная боль напряжения, которая очень распространена у современных людей, от физнагрузок (даже простых наклонов!) только усиливается.

БОЛИ В СПИНЕ: ТЕПЛО, ХОЛОД И ТРИ ЛУЧШИХ УПРАЖНЕНИЯ

Ломота в пояснице занимает второе место среди всех жалоб пациентов на болевой синдром. Первым делом руки тянутся укутать больное место чем-то теплым. Или приложить холодное? А вдруг еще хуже станет?

- Прогревание и охлаждение в равной степени могут снижать интенсивность острой боли в спине. Холод и тепло действуют в данном случае одинаково, - пояснил «КП» врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд.

При этом, однако, есть случаи, когда температурное воздействие может навредить, предупреждает эксперт. А именно: если у пациента наблюдаются симптомы, которые могут сигналить, что причина боли в спине - заболевания внутренних органов. Например: температура, высыпания и др. (полный список признаков - в разделе «Здоровье» на KP.RU) В таких ситуациях нужно срочно обращаться к врачу.

Кроме холода и прогревания облегчить боль в пояснице помогают несколько простых упражнений. Важно, что они не только эффективны, но и безопасны. Пример такого комплекса привел в эфире телеканала «Доктор» врач спортивной медицины, реабилитолог Михаил Сорокин.

1. Лягте на пол (на ковер или гимнастический коврик) на живот. Руки вытяните перед собой на ширине плеч. Медленно приподнимите корпус, опираясь на руки, и прогнитесь в пояснице, как кошка.

2. Встаньте прямо, руки прижмите к бокам. Расправьте плечи и осторожно прогнитесь назад, не запрокидывая голову. Чтобы не упасть, можно прислониться, например, к столу.

3. Стоя, опустите руки и скрутите плечи вперед. Немного наклоните голову. Аккуратно потяните руки вниз. Ваша задача - сгибать поясницу, удерживая таз на месте. Для удобства можно делать упражнение, прижавшись спиной к стене.

Как это выглядит в картинках - можно посмотреть в ТГ-канале «Доктора». Каждое упражнение рекомендуется выполнять 15-20 раз. В течение дня желательно делать разминку 3-5 раз.

ПРИСТУП АСТМЫ: КРЕПКИЙ ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Если возникает одышка, чувство нехватки воздуха, а под рукой не оказалось ингалятора, врачи рекомендуют мелкими глотками выпить крепкий сладкий черный чай (либо кофе, если вы уверены, что у вас не поднялось давление и нет тахикардии, то есть учащенного пульса). Секрет тут вот в чем.

Кофеин, который содержится в чае, по своему действию очень похож на теофиллин. Это вещество - бронходилататор. Оно расширяет бронхи, раскрывает дыхательные пути и за счет этого облегчает хрипы, кашель и одышку.

«Даже небольшие количества кофеина могут улучшать функцию легких на срок до 4 часов», - сообщается на портале международной базы данных научных исследований Cochrane. В то же время на сегодня нет доказательств, что напитки с кофеином 100%-но принесут облегчение именно в случае обострения астмы, предупреждают авторы научного обзора. Однако и ухудшений не отмечено. Так что попробовать стоит - возможно, именно вам это поможет.

Кофеин, который содержится в чае, по своему действию очень похож на теофиллин. Это вещество - бронходилататор. Фото: Shutterstock

ВОСПАЛЕННОЕ ГОРЛО: ВОДА + СОЛЬ

Если простуда взяла вас за горло, можно самому приготовить эффективный раствор для полоскания. Этот рецепт рекомендует один из ведущих мировых центров доказательной медицины, клиника Мэйо (штат Миннесота). Все просто: четверть ложки соли на стакан теплой воды. Как правило, это помогает и при боли, и при першении в горле.

Также эксперты советуют рассасывать леденцы. Хоть из аптеки, хоть обычные сосательные конфеты (чем меньше сахара, тем лучше). Главное здесь - обильное выделение слюны, которая будет увлажнять и успокаивать воспаленное горло.

А ложка меда, разведенная в теплой воде, поможет облегчить кашель, добавляют врачи Мэйо. Этот метод рекомендуется взрослым и детям старше одного года, если нет аллергии.

ВАЖНО

Все описанные способы облегчить состояние ни в коем случае не заменяют лекарственную терапию, назначенную врачом. При любых проблемах со здоровьем нужно обращаться к доктору и в дальнейшем следовать его рекомендациям.

БУДЬ В КУРСЕ

При каких признаках вызывать Скорую

Когда не стоит полагаться на самопомощь, ждать, что скоро пройдет, а нужно срочно обращаться за медицинской помощью, рассказала главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Звоните в «Скорую», если у вас или кого-то из близких появились такие симптомы:

- внезапно возникшая резкая, сильная боль в груди;

- боль в груди, которая отдает в челюсть, левую руку или спину;

- внезапная острая боль в груди с одышкой, особенно после длительного периода неподвижности (например, после сна);

- боль, которая сопровождается тошнотой, головокружением, учащенным сердцебиением и/или одышкой, спутанностью сознания, посинением губ или лица, потливостью, снижением артериального давления.