Прощай, немытая Европа? Тысячи граждан ЕС хотят переехать жить в Россию

Лидер движения «Геруссия» Вячеслав Всейвальд: "Очень многие хотят переехать! Ко мне уже на улицах немцы подходят, спрашивают". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Честно, я сама была в шоке, когда неделю назад писала о миллионе американцев, которые хотят переехать жить в Россию, но не могут из-за суровых, за гранью их понимания, наших миграционных законов.

Из интереса решила посмотреть, а что в Европе? И удивилась еще больше.

Оказывается, прямо сейчас вовсю кипят сразу 2 телеграм-чата с говорящими названиями: «Из Германии в Россию» и «А я в Россию домой хочу». Оба, судя по всему, созданы еще до СВО. Специально для русских немцев, переехавших когда-то в Германию, а теперь мечтающих вернуться обратно. Но в последний год эти чаты забурлили новой жизнью. Все разговоры в них — как перебраться в Россию.

«ПРОСТО ДОМОЙ ХОТИМ»

«Они хоть бывшие, но подданые русские...» - вертелось в голове. А вот не только. Что пишут? Как том в России? Где оформить документы? Бывалые и уже переехавшие делятся впечатлениями. И они разные. Просто почитайте.

В наши дни в телеграм-чатах с говорящими названиями «Из Германии в Россию» и «А я в Россию домой хочу» кипят страсти.

«У меня подруга из Латвии. Я с немецким паспортом, но русскими корнями (документов РФ никаких нет). У нас только что родился ребенок, вот-вот поженимся. Хотим в Россию. Не могу больше здесь жить из-за этой ситуации с Украиной. С чего начать? Куда бежать? Слышал про какие-то программы добровольного переселения...»

«Доброго утра всем! Привет из Краснодара! Сегодня 2 месяца, как я вернулась домой в Россию из солнечной Испании! Такое спокойствие на душе! Всем желаю терпения! И осуществления Мечт!»

Многие едут в Калининград - как перевалочный пункт. Туда можно добраться из ЕС на машине. Некоторые там и остаются, покупают дома, квартиры. Встречают только что приехавших.

«Вот Зеленоградск, вроде и море холодное и не так все вылизано. Но на душе тепло, кругом все русские. Домой в Германию вообще уже не хочется».

- Скажите, почему решили переезжать? - написала я одной из участниц чата. Женщина прожила в Германии 25 лет.

- Домой хотим! - просто и понятно ответила она.

Калининград используется как перевалочный пункт. Туда можно добраться из ЕС на машине.

«МЫ КАК ЕВРЕИ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ»

Особая тема в этих чатах - русофобия в Германии.

«Ну так это никто не отменял, банк мою родственницу просто выкинул (закрыл счёт) за то что она гражданка Беларуси, а значит враг народа и не имеет права иметь счёт в Германии. Прямо нацизм оголтелый».

«А нам закрыли счёт и мне и мужу совместный, хотя он европеец и деньги заблокировали. Все потому что я русская. И адвокаты не помогли, им пригрозили арестом за пособничество гражданину страны — террориста, как они тут выражаются».

«Мы тут в ратхаусе (орган управления городской общиной. — Авт.) сказали, что нашему ребенку паспорт нужен, потому что мы едем в Россию. Вы б видели, как женщину скривило. Она ничего не сказала, да. Но видимо плохая актриса, так что и без слов как облили. Любимое немецкое лицемерие. В России я хоть уверена в искренности людей».

Полезли слухи про мобилизацию в Европе, что добавило беспокойства.

«Если до мобилизации дойдет, нас, русских немцев, первыми призовут. Мы как евреи накануне войны. Все надеялись, что их не коснется, пока поздно не стало и уже никто не выпустили».

Паники наделала и новость об укреплении Польшей границы с Россией, даже противотанковые ежи на дорогах наставили.

«Ничего, прорвемся лесами, надо купить внедорожник».

«Европе бы еще хоть раз перезимовать, да не замёрзнуть и экономика чтоб не сдохла... А что там в России с работой?».

«Работы много! С зарплатами не очень... Но устроиться можно. В России везде хорошо, люди сильно поменялись в лучшую сторону».

Разное пишут про нашу бюрократию. От таких лестных: «Я написала письма в миграционные отделы МВД нескольких городов. Ответы пришли вежливые, с подробным указанием параграфа моего случая. Надеюсь, таким же будет и получение гражданства».

«Как вы написали в МВД? Я даже сайт не смог открыть, в Германии все заблокировано!»

«Подал документы по программе добровольного переселения в Калининграде. Через 2 месяца получил паспорт переселенца. Сейчас оформляю вывоз контейнера без пошлины. Все пока хорошо».

До вот таких отчаянных: «Российские миграционные службы — ад. Заворачивают документы из-за запятой. Хамят. Я уже устала, муж говорит, поехали обратно пока не депортировали. Мы под Питером сейчас».

«Всегда тяжело на новом месте. Ныряешь с головой и думаешь, что поплывешь, как дельфин. А получается - как у дохлой селедки. В России все жестко. Чувствительным людям тяжело. Каждый поход в официальные службы - пытка. Чувствуешь себя бесправным червяком».

«Вопрос к тем, кто переезжал с детьми. Как вы меняли школу? Нам прислали вступительные тесты по русскому (в 3, 6 и 7 классы) - мы в панике. Сомневаюсь, что эти тесты дети пройдут. Как быть-то?».

«У нас еще сложнее, дочка 9-классница. Хочет поступать в медицинский в будущем. Я посмотрела цены на коммерческое обучение в вузе, мне поплохело».

«Не унывайте, все устроится. Бесплатно тоже можно поступить».

Обсуждают все, цены на продукты, как разбить огород. И даже сколько стоят наши старые «Жигули» в сравнении с немецкими авто того же года. И абсолютное большинство людей - полны оптимизма, видя в России свое светлое будущее. А на тех, кто ее критикует (даже не страну, а чиновников, к примеру) просто набрасываются.

Большинство здесь полны оптимизма, видя в России свое светлое будущее.

«Мои прадеды в немецком Поволжье полтора века назад посадили сады. До сих пор плодоносят! Их там в народе до сих пор называют «Бусовы сады». Если русские немцы вернутся в Россию, там будет ещё больше цветущих мест».

Тема возвращения немцев в Россию так зашла, что к ней уже подключились политики. Экс-депутат Бундестага Вальдемар Герц предлагает перевозить не только людей, но и бизнес, который страдает от энерго кризиса в Европе.

- Международный совет российских немцев ведет переговоры с властями России о выделении земель для компактного проживания переселенцев, с предоставлением этой территории статуса Свободной Экономической Зоны для малого и среднего бизнеса. Скоро я лечу в Москву по этому вопросу. До революции в России было более 3.500 немецких поселений в которых наши предки жили и трудились на благо себя и Империи.

- И много немцев захотят переехать к нам? Тех же бизнесменов? - спрашиваю я Герца.

- Конечно! Смотрите, только за 2021 год Германию покинуло 996.000 немцев. Из них 6.000 человек - с доходом больше миллиона долларов, это средний и крупный бизнес. Люди едут по политическим мотивам в страны, где консервативные ценности все еще ценности. Этим Россия как раз и привлекательна. Но в Россию за тот же год направилось всего 2.500 немцев. Почему? Да, потому что Россия одна из самых сложных стран для переселенцев! Куча документов, бюрократических препон… Если их убрать, 20% уезжающих выберут Россию. Как минимум! Мне идет вал обращений. Но сейчас даже русским немцам сложно вернуться. Даже мне. Потому что в советском свидетельстве о рождении у меня фамилия Герд, но буквы «г» в немецком алфавите нет, поэтому в германском паспорте я Херц. Все, я не въездной! Только через суд можно доказать в России, что я — это я. Но почему же немецкий клерк понял ситуацию, и просто написал мою фамилию по правилам немецкого языка. А русский клерк не может понять?!

Еще для оформления ВНЖ в России требуют справку об отсутствии судимости. Но срок ее действия - всего 3 месяца. Даже не успеет дойти документ! Да и в Германии теперь если говоришь что справка для России, ее просто не дают...

Экс-депутат Бундестага Вальдемар Герц предлагает перевозить в Россию не только людей, но и бизнес.

Я предлагаю России сделать карту соотечественника по примеру поляков, казахов. В мире много примеров решения таких вопросов одним щелчком, кивком сверху. Вот об этом я хочу говорить в Москве.

Вальдемар Герц (он же Херц) уверен, что если Россия такую карту внедрит, сотни тысяч русских немцев, и не только они, вернутся.

- У России сейчас исторический шанс увеличить население за счет образованных и работоспособных, - считает лидер движения «Геруссия» (Германия — Россия) Вячеслав Всейвальд. - Надо такой манифест выпустить, как Екатерина II в свое время. Я и сам вот собираюсь вернуться в Россию. И буду работать над вопросом переселенцев. Очень многие хотят переехать! Ко мне уже на улицах немцы подходят, спрашивают.

Лидер движения «Геруссия» Вячеслав Всейвальд. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

АЛТАЙ — НОВАЯ ВОТЧИНА НЕМЦЕВ?

И от слов многие переходят к делу. Например, на Алтай переехало за последнее время 7 немецких семей. Не предел, судя по всему.

- Есть те, кто еще до Спецоперации перебрался. Одна семья живет тут уже с 2012 года. Но есть и новые беженцы - от русофобии. Люди которые как только все это началось в спешке собрали вещи и рванули сюда, - рассказывает «КП» русский немец Генрих, вот уже 2 года как переехавший с семьей на Алтай, в глухую деревеньку.

Генриху с супругой Инной по 44 года, родились в СССР, но еще детьми их перевезли в Германию.

- Мы 30 лет жили в Германии, Швейцарии. У нас был хороший дом, бизнес, дорогие авто. Но мы хотели другой жизни. Простой, понятной. У нас пятеро детей, трое сейчас с нами, на Алтае, им 12 лет, 8 и 4 годика. Двое взрослых ещё в Европе.

- Многие из россиян наоборот — в Европу рвутся, считают, что там лучше, - удивляюсь я.

- Ну пусть поедут, поживут. Я не говорю, что там плохо, Германия — прекрасна. Но мне сейчас очень много людей пишут, спрашивают как перебраться. Я половину своего времени трачу на эти консультации! А некоторые уже приезжали посмотреть. Вот только что от меня уехал сын состоятельной фрау. Они уже решили сюда перебраться, продают все в Германии.

- Тоже русские немцы?

- Нет, просто немцы. С Россией никаких связей не было. Но теперь хотят здесь жить.

- В чем причина-то? Из-за роста цен?

- Нет. Больше из-за роста напряжения в немецком обществе, люди озлобились. Все меньше свободы. Даже вот банально шашлык к речке не пойдешь пожарить, только в «специальных местах». А русофобия уже самих немцев раздражает. Мой племянник лишился работы потому что не то сказал про Россию. Ну и еще ЛГБТ. Нет, никто не против таких людей, но зачем же их так пропагандировать?! Страшно просто.

- Ну а вы-то как уехали? Вот проснулись утром и решили: едем-ка в Россию-матушку?

- Мы с супругой объехали весь мир. И в 2015-м друг позвал меня на Алтай. Я еще подумал: что делать в этой деревне? Приехал и мне как-будто глаза поменяли. Стал видеть по-другому, чувствовать по-другому. Здесь люди открытые, без понтов. Жена тогда сказала: «Ты с ума сошел?». А я уже не мог жить, как раньше, в Германии. Отторжение прямо началось. И в 2021-м мы переехали.

- Прямо с концами? Все продали в Германии?

- Да. Ни секунды не жалеем. Я предлагал жене, детям поехать на Рождество в Германию, погулять по ярмаркам, проведать родных. Отказываются! Говорят, пусть лучше они к нам.

Детей без проблем тут же взяли в школу.

- Хотя у нас сначала туристическая виза была. Но ничего. Даже репетитора нам дали с немецким языком. Бесплатно, такая программа у государства.

Теперь у немецкой семьи на Аталае свой дом с печкой. А еще гостевой, где принимают туристов из Европы. 2 уазика гонять по горам. Куры, овцы, свиньи, теплицы.

- Так, а есть что-то, что не нравится в России?

- Ну… бюрократия. С документами очень сложно. Первые пару лет жена и дети вообще полулегально тут жили. Я пробовал по программе переселения оформиться. Нам отказали по дурацким причинам. Вся эта волокита утомляет. А на месте все люди отзывчивые, помогают, не отказывают.

- А налоги? Вы же бизнес ведете?

- В Германии я платил больше 50% от прибыли! 50%!!! Понимаете? А тут можно оформить ИП и отдавать 4—6%. Это разве не рай?

ФРАНЦИЯ — ОРЕВУАР?

И не только немцы хотят переехать. Вот вам история от русско-французской пары. Вероника и Грегуар встретились в Москве, но живут в Париже уже 7 лет. Точнее жили. А сейчас буквально на чемоданах, пакуют все что нажито. Купили подержанную машину и на ней с двумя детьми планируют ехать в Россию. В один конец.

- Почему вдруг собрались-то? - спрашиваю Веронику.

- У нас тут гиперинфляция началась. Мы только на продукты, экономя, тратим 1000 евро. Про рестораны вообще молчу, туда уже не ходим давно. Даже в обычном кафе чай 7 евро. Налоги огромные, у мужа с другом свой бар. Они пахали по ночам, чтобы начать получать прибыль. Но случился ковид. Два года были закрыты вообще. А сейчас - опять разговоры про самоизоляцию, только уже не из-за эпидемии. А, типа, нечего офисы содержать, тратить электричество, загрязнять воздух. В газетах пишут, что свет чуть ли не по часам скоро будут давать.

Устроить жизнь с комфортом в городе Любви было не просто даже до всех этих кризисов из-за санкций, которые Европа обрушила на Россию, но получила еще больше проблем сама.

- Когда вы молодые, бездетные и ни забот, ни хлопот, то в Париже прикольно жить. Но для детей город вообще не адаптирован. Мы живем в прекрасном 6-м районе, рядом с Нотр Дамом, но здесь даже площадок детских не найдешь. В Люксембургском саду есть одна, не современная и платная. У нас в России даже на окраине города отличные и бесплатные детские площадки. В Москве во многих кафе - детский уголок и даже аниматоры. Здесь про такое даже не слышали! Еще пропаганда ЛГБТ, секс-образование для детей с 6 лет. Это уже перебор. Мы-то венчались в церкви.

И медицина здесь - ужас. Французские врачи — пофигисты. У них одно лекарство от всего — долепран (анальгетик для снятия боли и жара. - Авт.), на дом врача вызвать нельзя, надо ехать в больницу, сидеть в очереди по 4-5 часов с больным ребенком.

И невероятно высокие цены на недвижку, - продолжает Вероника. - Наша малюсенькая квартирка, которую мы снимает, 50 квадратов стоит 1.000.000 евро. Шансов заработать такие деньги у нас нет. Цены растут. Заводы закрываются. Вечные забастовки. И когда они проходят, в садик водить ребенка нельзя. Каждую неделю теперь демонстрации! Люди возмущаются, что на пенсию надо будет на два года позже выходить, а сами пенсии маленькие очень. Так что «веселые» времена в Европе только начинаются.

Вероника и ее французский супруг считают, что в России наоборот стоит ждать экономического подъема.

- Да, первое время нам в России тоже будет не просто. У мужа нет ВНЖ. Плюс мы пока будем жить у мамы, за 100 км от Москвы. Надо все начинать с нуля. Но попробуем.

Вероника родилась и росла в Москве, она считает, что минус на Родине один — долгая зима.

- Но если хорошо зарабатывать, то можно ездить в теплые страны, - не отчаивается она.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ?

Что на все это сказать? России пора бы очнуться от стереотипа «Не пущать!» Упростить входной билет для иностранцев, желающих стать русскими. Или вспомнивших, что они — русские.

Стране надо ловить шанс улушить демографию переселенцами с Запада. А не только из Азии, как сейчас.

Но и тут вспоминаются наши поговорки: «Хорошо там, где нас нет» и «семь раз отмерь...». Потому что есть и те, кто ... переехав в Россию, подумывает вернуться назад в Европу. Я списалась с Татьяной, которая после 25 лет жизни в Испании на волне паники продала все и переехала в родной Красноярск. Женщина была не многословна.

- У меня в Испании была репутация, хорошо оплачиваемая работа. Здесь я полгода билась с миграционными службами. Потом кое-как нашла работу на 30.000 рублей. Деньги из Европы я вывезти так и не смогла. Отдельную квартиру снять не на что. Качество продуктов не очень. И вечная зима. Я уже, кажется, постарела на 8 лет за 8 месяцев. Думаю возвращаться в Испанию. Но как? Я же квартиру там продала… До лета поживу, а там посмотрим. Нет, в России не плохо! Просто к переезду надо готовиться, а не как я - в сердцах.

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