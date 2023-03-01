Новый военный городок в Чеченской республике строят на курорте

Фото: Министерство обороны РФ

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов вместе с председателем Парламента Чеченской республики Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке строительства нового военного городка, что вырос за несколько месяцев у подножья Сунженского хребта рядом с селом Серноводское.

Серноводское - кавказский курорт с лечебными минеральными источниками, которые известны с начала 19-го века. Рядом расположен санаторий и завод минеральных вод.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершают строительство нового современного военного городка. На эту площадку они вышли в июне прошлого года, и уже весной текущего года планируется сдать полностью готовый комплекс», - прокомментировали в Минобороны.

Над проектом, которым предусмотрено возведение более 50 объектов, работает 400 человек и 80 единиц техники. В долине поднимаются общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и т.д. Общая площадь застройки превышает 54 Га.

Тимур Иванов принял участие в рабочей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры.

Ранее военные строители уже сдали ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой Чеченской Республики.