Киркоров боится спать в темноте, а Билан заглушал бессонницу алкоголем

Филипп, чтобы заснуть, сидит в массажном кресле и смотрит допоздна телевизор. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что у многих звезд из-за смены часовых поясов, переездов и стрессов хроническая бессонница, ни для кого не секрет. Мы узнали, на что приходится идти знаменитостям, чтобы выспаться.

Пугачева ложится в барокамеру

Алла Пугачева всегда была полуночницей, но когда решила сбросить лишний вес, стала ложиться до 23 часов. Так посоветовали артистке диетологи. Мол, если ложиться до полуночи, сон помогает завести метаболизм. И это действительно помогло - артистка скинула за последние годы более 20 кило.

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако на фоне нервного напряжения последних месяцев и переездов, когда певица с семьей жила то в Израиле, то в Юрмале, она снова начала поправляться. Пугачева решила бороться с этой напастью современными технологиями и заказала гипербарическую барокамеру стоимостью 3 миллиона рублей. Врачи считают, что эта чудо-машина способна нормализовать работу нервной системы и сон. Мол, поспишь в таком агрегате полчасика, и сердечно-сосудистый фон налаживается, и нервы успокаиваются.

Кризис 40-летия и, как следствие, потерю сна недавно пережил Дима Билан.

- Сорок лет для меня - определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом, - поделился Билан.

Из-за бессонницы артист начал выпивать и даже недавно вышел в прямой эфир в соцсетях в нетрезвом виде.

- Вы знаете, так бывает. Люди напиваются. Меня колбасит. Я спал всего три часа. У меня столько съемок. Столько музыки новой для вас сделал. Но я не хочу вам врать. Мама моя плачет, мне тоже плохо, - расплакался артист в сторис своего блога.

Сейчас Дима наблюдается у врачей и завязал с алкоголем.

Леонтьев заклеивает окна мусорными пакетами

Многолетние проблемы со сном есть и у Валерия Леонтьева. Всему виной неудачная пластика. По словам друзей «Казановы», после операции веки артиста не закрывались полностью. Из-за этого у него появились проблемы с засыпанием.

- Да, проблемы с глазами у Леонтьева были давно, - говорит звездный промоутер Сергей Лавров. - Единственное требование артиста в гастрольном райдере - окна в его номере и гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет. Так артист пытается наладить свой сон.

Валерий Леонтьев Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров тоже столкнулся с проблемами.

-У меня бессонница уже какую неделю, - признавался артист на шоу «Маска». - У меня с детства были проблемы со сном. Когда я был маленький, боялся темноты, у меня возле кровати всегда стоял маленький светильничек. Сейчас у меня этого светильничка нет, и поэтому перед сном я никогда не выключаю телевизор - засыпаю под звуки очередной программы. И мой сын Мартин тоже боится засыпать в темноте. Он, как и я в детстве, всегда спит с ночным фонариком.

Недавно Филипп нашел новый способ. Артист сражается с бессонницей с помощью расслабляющего массажа.

- Друзья мне подарили очень удобное массажное кресло, - рассказывает «КП» Филипп. - Я включаю там кнопочку и балдею. Я спортом не занимаюсь, спорт и я - это несовместимо. А тут два в одном - поддерживаю форму и сон наладил.

Анна Калашникова пережила сильный стресс, когда потеряла ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова тоже потеряла сон в результате нервного срыва.

- После разрыва с Прохором Шаляпиным я встретила новую любовь. Мы были счастливы, я ждала ребенка. И вдруг выкидыш. Мы так мечтали об общих детях, хотели семью. Но смогли справиться с этой потерей, расстались. Два года я страдала от бессонницы, пока не познакомилась с аюрведой. Специалист подобрал для меня препараты, которые помогли мне нормализовать нервную систему и сон. Сейчас сплю как младенец, - делится с «КП» Калашникова.

У Лолиты начиналась паника в самолете

А вот Лолита решала проблему со сном с помощью психолога. Из-за частых гастрольных переездов и скандального развода с последним мужем певица лишилась сна и обратилась к специалистам.

- Если у вас что-то происходит, вы чувствуете, что началась потеря сна, - бегом к врачу. Не надо слушать всякую ерунду, что вы сами можете справиться. Если вам не 18, то вы уже самостоятельно ни с чем справиться не можете, - объясняет «КП» Лолита Милявская. - Психосоматика довела меня до того, что я лишилась сна и начала бояться летать в самолете. А летать - это моя прямая обязанность. Восемь самолетов в неделю, и, представьте, каждый взлет - это валокордин, валидол, валерьянка. И все экипажи знали, что у меня начинается паника на взлете. Сейчас я летаю без паники и крепко сплю. Я благодарю своих врачей и лечусь дальше.

Лолита Фото: Борис КУДРЯВОВ

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Надо заставлять себя переключаться»

- Все эти перелеты, смены часовых поясов лечатся медикаментозно. Если препараты не работают, это уже более глубокая проблема, психологическая, - считает нейропсихолог Филипп Литвиненко. - Первая причина таких проблем - это страх. Когда человек чего-то маниакально боится, у него пропадает сон. Это необязательно острый страх чего-то конкретного, иногда люди боятся неопределенности. Это может быть связано с личным кризисом, с потерей работы. Таким страхам в первую очередь подвержены люди творческих профессий, они более эмоциональны.

Вторая причина появления хронической бессонницы - стресс. Когда стресса слишком много, организм разгоняется, привыкает работать на повышенных оборотах, и возникает проблема с торможением. Когда ты много работаешь и в стрессе, организм готовится к еще большему стрессу, и ты не можешь успокоиться и заснуть. Нарушения сна тогда становятся хроническими.

И третья причина - люди плохо спят, когда у них есть множество идей, которые они не могут реализовать. Эти цели, если не исполняются, зависают в буфере, мешают спать, поскольку мозг все время работает над тем, как все эти идеи осуществить.

Эти три фактора надо менять не медикаментозно, а меняя образ жизни. Нужно давать мозгу разгрузку, нужно делать паузы в работе.

Стрессы надо убирать, заставлять себя больше отдыхать, переключаться. Например, сходить в театр, на массаж, позволить себе незапланированный отпуск у моря, поплавать в бассейне.

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно