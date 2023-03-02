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Дом. Семья2 марта 2023 1:00

Погрузись в фотографию: Названы победители конкурса на лучший подводный снимок

Завершился конкурс на лучший подводный снимок Underwater Photographer of the Year 2023
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
Рафаэль Фернандес Кабальеро. «Любопытство среди айсбергов». Портрет морского леопарда. Фото: © Rafael Fernandez CABALLERO/UPY2023

Рафаэль Фернандес Кабальеро. «Любопытство среди айсбергов». Портрет морского леопарда. Фото: © Rafael Fernandez CABALLERO/UPY2023

Великий Жак Ив Кусто сказал однажды: «Я абсолютно несчастен вне воды. Это все равно, что побывать на небесах, а потом быть изгнанным на землю».

Сулиман Алатики. «Ствол». Фотограф запечатлел пьющего воду слона. Фото: © Suliman ALATIQI/UPY2023

Сулиман Алатики. «Ствол». Фотограф запечатлел пьющего воду слона. Фото: © Suliman ALATIQI/UPY2023

Рафаэль Фернандес Кабальеро. «Небо, полное лучей». Косяк скатов плывет в море Кортеса, напоминая парящих в небе птиц. © Rafael Fernandez CABALLERO/UPY2023

Рафаэль Фернандес Кабальеро. «Небо, полное лучей». Косяк скатов плывет в море Кортеса, напоминая парящих в небе птиц. © Rafael Fernandez CABALLERO/UPY2023

Глядя на лучшие снимки фотоконкурса Underwater Photographer of the Year 2023, как никогда хорошо понимаешь самого знаменитого подводного исследователя и защитника океанов. Каждая карточка - это приглашение в загадочный и волшебный мир сновидений. Ибо только в двух стихиях мы абсолютно свободны - во сне и под водой. В мир, где возможно все: сделать, почувствовать и увидеть. В любых точках мира.

Бретт Элдридж. «Мотор с седлом». Обломки самолета Второй мировой войны. Палубный истребитель F8F Bearcat - любимая модель летчика Нила Армстронга, первого человека на Луне. Фото: © Brett ElLDRIDGE/UPY2023

Бретт Элдридж. «Мотор с седлом». Обломки самолета Второй мировой войны. Палубный истребитель F8F Bearcat - любимая модель летчика Нила Армстронга, первого человека на Луне. Фото: © Brett ElLDRIDGE/UPY2023

Олли Кларк. «Рой». Китовая акула в окружении рыбок, которые используют ее как защитника. Фото: © Oliver CLARK/UPY2023

Олли Кларк. «Рой». Китовая акула в окружении рыбок, которые используют ее как защитника. Фото: © Oliver CLARK/UPY2023

На снимках изображены растения, животные, люди, кораблекрушения, авиакатастрофы, пещеры и подводные пейзажи. Снимки происходят из Арктики и Антарктики и из множества океанских уголков между ними. Соленая вода, пресная вода, реки, моря, озера - сколько от них чудес… А сколько еще предстоит увидеть - ведь океанские глубины изучены гораздо меньше, чем дальний космос, а невероятных открытий в них гораздо больше, чем в самых смелых снах...

Кэт Чжоу. «Амазонский розовый дельфин на закате». Главный приз. Фото: © Kat ZHOU/UPY2023

Кэт Чжоу. «Амазонский розовый дельфин на закате». Главный приз. Фото: © Kat ZHOU/UPY2023

Томас Хекманн. «Мэрилин 2.0». Автор попытался воссоздать самую известную сцену Мэрилин под водой, а не на суше. Фото: © Thomas HECKMANN/UPY2023

Томас Хекманн. «Мэрилин 2.0». Автор попытался воссоздать самую известную сцену Мэрилин под водой, а не на суше. Фото: © Thomas HECKMANN/UPY2023

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