Погрузись в фотографию: Названы победители конкурса на лучший подводный снимок

Рафаэль Фернандес Кабальеро. «Любопытство среди айсбергов». Портрет морского леопарда. Фото: © Rafael Fernandez CABALLERO/UPY2023

Великий Жак Ив Кусто сказал однажды: «Я абсолютно несчастен вне воды. Это все равно, что побывать на небесах, а потом быть изгнанным на землю».

Сулиман Алатики. «Ствол». Фотограф запечатлел пьющего воду слона. Фото: © Suliman ALATIQI/UPY2023

Рафаэль Фернандес Кабальеро. «Небо, полное лучей». Косяк скатов плывет в море Кортеса, напоминая парящих в небе птиц. © Rafael Fernandez CABALLERO/UPY2023

Глядя на лучшие снимки фотоконкурса Underwater Photographer of the Year 2023, как никогда хорошо понимаешь самого знаменитого подводного исследователя и защитника океанов. Каждая карточка - это приглашение в загадочный и волшебный мир сновидений. Ибо только в двух стихиях мы абсолютно свободны - во сне и под водой. В мир, где возможно все: сделать, почувствовать и увидеть. В любых точках мира.

Бретт Элдридж. «Мотор с седлом». Обломки самолета Второй мировой войны. Палубный истребитель F8F Bearcat - любимая модель летчика Нила Армстронга, первого человека на Луне. Фото: © Brett ElLDRIDGE/UPY2023

Олли Кларк. «Рой». Китовая акула в окружении рыбок, которые используют ее как защитника. Фото: © Oliver CLARK/UPY2023

На снимках изображены растения, животные, люди, кораблекрушения, авиакатастрофы, пещеры и подводные пейзажи. Снимки происходят из Арктики и Антарктики и из множества океанских уголков между ними. Соленая вода, пресная вода, реки, моря, озера - сколько от них чудес… А сколько еще предстоит увидеть - ведь океанские глубины изучены гораздо меньше, чем дальний космос, а невероятных открытий в них гораздо больше, чем в самых смелых снах...

Кэт Чжоу. «Амазонский розовый дельфин на закате». Главный приз. Фото: © Kat ZHOU/UPY2023