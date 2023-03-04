Полмиллиона за съемочный день: баснословные гонорары звезд отечественного кино от Боярского до Хабенского

На съемках «Семнадцати мгновений весны» Броневой заработал почти вдвое меньше Тихонова - неудивительно, что его Мюллер так хотел «прищучить» Штирлица. Фото: Кадр из фильма

Не секрет, что сейчас звезды кино и сериалов получают большие деньги. При этом их часто критикуют - мол, зарабатывают много, а играют совсем не так ярко, как артисты в советское время. Так, может, в СССР артистам и платили больше? Или наоборот? Давайте разберемся.

Доплата за «выдающиеся образы»

До перестройки актеров в СССР оценивали по трем квалификационным категориям: высшая, первая, вторая. Категорию присваивала государственная тарификационная комиссия при учреждении культуры, к которому был прикреплен артист. К примеру, Вячеслав Тихонов состоял в штате Киностудии имени Горького, а Александр Абдулов - в Театре имени Ленинского комсомола. У каждой категории были свои тарифные ставки.

Высшая категория была условно поделена на две группы, которые определялись уровнем значительности актерских работ, - тут учитывались не только собственно главные роли, но и конкретные образы (больше платили за так называемые выдающиеся). Оклады в первой группе были такими: 450 рублей во время съемок, 300 рублей на время простоя; во второй - соответственно 350 рублей и 230 рублей.

Артистов первой категории делили на две группы по такому же принципу, оклады выглядели так: первая группа - 250 рублей (за съемки) и 160 рублей (простой), вторая - соответственно 200 и 145 рублей. Ну а во второй категории все было проще: снимаясь, все получали 180 рублей, не снимаясь - 120 рублей. Были доплаты: премии за собственно фильм (картины тоже получали категории), надбавки - за звания, награды, стаж, профессионализм. К примеру, когда зритель высоко оценил вышедшую в 1963 году комедию «Три плюс два», картине вместо базовой второй категории присвоили первую и исполнителям главных ролей к выплаченным гонорарам добавили по 300 рублей.

Снялся в кинохите - купил машину

Кто-то скажет: ну что это за деньги? 300 рублей, 400... Однако стоит учитывать, сколько в те годы эти рубли стоили. Чтобы легче было это понять, используйте такой важный показатель, как средняя зарплата. В СССР в 1963 году она равнялась 80 рублям в месяц.

За одну картину исполнитель второстепенной роли мог получить максимум 1800 рублей; главной роли - максимум 5500 рублей. Это были серьезные деньги, позволяющие пошиковать и купить, скажем, машину. Например, автомобиль «Москвич-412», который герой «Бриллиантовой руки» приобрел «по совету друзей», стоил в 1968 году 4265 рублей (при средней зарплате в 110). Данные суммы складывались из множества элементов - помимо вышеперечисленных надбавок и премий, учитывалось количество съемочных дней. Подобная система выплат существовала до середины 80-х: после начала перестройки все актерские гонорары стали договорными.

ТАРИФ «СОВРЕМЕННОСТЬ»

Помимо престижных наград, внук Олега Янковского Иван может похвастаться неплохой актерской ставкой. Фото: Pavel KASHAEV/Global Look Press

Съемочный день - полмиллиона

В 2023 году гонорары актеры устанавливают сами, но они могут варьироваться - в зависимости от лояльности артиста к режиссеру или продюсеру, значимости проекта, места съемок и т. д. Среднее число съемочных дней главных героев в художественном фильме - 20. Работа над сериалом зависит от числа серий - за один съемочный день снимают эпизод длиной от 2 до 5 минут.

Что касается гонораров, то здесь, как нетрудно догадаться, лидируют звезды первой величины. Константин Хабенский, Олег Меньшиков, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Саша Петров, Евгений Миронов, Павел Прилучный получают в среднем по 400 - 500 тысяч рублей за съемочный день.

Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Юлия Пересильд, Екатерина Климова, Александр Устюгов, Мария Порошина, Максим Лагашкин, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Светлана Иванова, Федор Добронравов, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Иван Янковский зарабатывают чуть меньше - 200 - 300 тысяч рублей.

Итак, подсчитать, сколько зарабатывают популярные артисты за фильм или сериал, несложно. Кажется, что современным звездам повезло чуть больше, к тому же они в отличие от советских коллег на свой гонорар могут купить не только «Москвич» или «Жигули» - даже в условиях санкций способов красиво потратить деньги у нынешних кумиров куда больше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Тысяча чертей и тысячи рублей

Вот как выглядели суммы, которые получали артисты за некоторые культовые картины.

«Кавказская пленница» (1966)

Александр Демьяненко - 5220 рублей

Юрий Никулин - 4238 рублей

Георгий Вицин - 3389 рублей

Евгений Моргунов - 1979 рублей

Наталья Варлей - 1219 рублей

Фрунзик Мкртчян - 939 рублей

Средняя зарплата в СССР на тот момент - 97 рублей.

«Бриллиантовая рука» (1968)

Юрий Никулин - 5188 рублей

Анатолий Папанов - 2288 рублей

Андрей Миронов - 1920 рублей

Нонна Мордюкова - 1531 рубль

Светлана Светличная - 346 рублей

Средняя зарплата в СССР - 110 рублей.

«Семнадцать мгновений весны» (1973)

Вячеслав Тихонов - 5500 рублей

Евгений Евстигнеев - 3025 рублей

Леонид Броневой - 3000 рублей

Средняя зарплата в СССР - 136 рублей.

«Д’Артаньян и три мушкетера» (1978)

Михаил Боярский - 3225 рублей

Вениамин Смехов - 2138 рублей

Валентин Смирнитский - 2105 рублей

Игорь Старыгин - 2100 рублей

Ирина Алферова - 825 рублей

Олег Табаков - 800 рублей

Алиса Фрейндлих - 780 рублей

Средняя зарплата в СССР - 164 рубля.

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979)

Олег Янковский - 3800 рублей

Игорь Кваша - 2788 рублей

Инна Чурикова - 2525 рублей

Александр Абдулов - 1874 рубля

Леонид Броневой - 1350 рублей

Владимир Долинский - 702 рубля

Семен Фарада - 140 рублей

Средняя зарплата в СССР - 168 рублей.

«Интердевочка» (1989, картина снята после отмены советских ставок)

Елена Яковлева - 30 000 рублей

Любовь Полищук, Ингеборга Дапкунайте - 5000 рублей

Средняя зарплата в СССР - 260 рублей.