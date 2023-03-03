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Звезды3 марта 2023 2:00

Звезды на мели: зачем акулы шоу-бизнеса распродают свою одежду до трусов и вынужденно экономят

Знаменитости и их поклонники в трудные времена нашли дополнительный источник заработка
Игорь ПОЛЯКОВ
Филипп избавляется от вещей размера ХХXL

Филипп избавляется от вещей размера ХХXL

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кризис обрушился на российский шоу-бизнес еще во время пандемии. Многие артисты признавались, что месяцами сидели без работы.

- Гастролей вообще не было. Выжил только благодаря небольшой подушке безопасности, - вспоминает в разговоре с «КП» юморист Святослав Ещенко. - Причем накануне пандемии я мечтал: «Ох, как бы отдохнуть от работы!» И вот тебе внеплановый отпуск. Сбылась мечта идиота. Просидел без концертов несколько месяцев в деревне, в Воронежской области.

Но и после спада пандемии артистам, привыкшим ни в чем себе не отказывать, пришлось научиться экономить. Времена, когда богачи, не раздумывая, выкладывали кругленькие суммы за корпоративы, прошли, концертов стало меньше. Да и шопинг в Милане или в Париже из-за санкций Запада теперь под запретом. Щеголять в люксовых обновках нынче моветон: в тренде сдержанность и импортозамещение. Вот и решили звезды перетряхнуть свои гардеробы и избавиться от лишнего. «КП» выяснила, какие вещи знаменитостей можно купить в онлайн-магазинах.

Рудковская обиделась на «Шанель»

Раньше Яна Рудковская тратила на брендовые вещи миллионы. А теперь распродает вещи своего мужа Евгения Плющенко.

Раньше Яна Рудковская тратила на брендовые вещи миллионы. А теперь распродает вещи своего мужа Евгения Плющенко.

Фото: СОЦСЕТИ

Даже любительница люкса продюсер Яна Рудковская призналась, что хоть и летает в Париж на Неделю моды, давно уже ничего не покупает из западных брендов. Поддерживает российских дизайнеров.

- Отношение к моде поменялось. Уже не хочется тратить деньги на гардероб. После истории с Chanel (бренд отказывается продавать свои изделия россиянам. - Ред.) мода обесценилась, - объясняет Яна Рудковская. - Я принципиально не собираюсь покупать новое, буду донашивать винтажный люкс, у меня его очень много. Только если подарят...

Я сейчас хожу в спортивных костюмах, очень демократично одеваюсь. И мне комфортно. Если раньше появлялась сумка или какая-то новинка - я покупала ее, выбрасывая безумные деньги, то сейчас хочется какой-то индивидуальности. Думаю, российские дизайнеры будут набирать обороты. А мировая мода... Не знаю, когда я смогу к этому снова вернуться.

Евгений Плющенко.

Евгений Плющенко.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

980 тыс. руб.

980 тыс. руб.

Еще во время пандемии Яна провела ревизию семейного гардероба и выставила часть брендовых вещей на продажу в одном из онлайн-магазинов. Сейчас там появились новые лоты. Например, джинсовка Louis Vuitton, которую носил муж Яны, олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Изначально она продавалась за 1 млн 384 тыс. рублей. Но, видимо, у всех российских модников сейчас туго с деньгами, поэтому цена снизилась до 980 тысяч.

Филипп избавляется от вещей размера ХХXL

К шопингу за границей потерял интерес и главный эстрадный модник - Филипп Киркоров.

- Я теперь не езжу за границу на шопинг. Если мне что-то нужно, я могу купить это и в России, - поделился Филипп с «Комсомолкой».

В том же онлайн-магазине, где выставлены на продажу вещи Рудковской, есть свежие лоты и от Киркорова. Например, абсолютно новая шуба из кролика за 297 тысяч рублей и две дизайнерские дубленки за 238 тысяч. «Не новые, но в хорошем состоянии», - гласит объявление на сайте. Еще из необычных лотов Киркорова - шуба из бобра за 154 тысячи рублей, которую он ни разу не надел. Вещь продается с биркой.

297 тыс. руб

297 тыс. руб

190 тыс. руб

190 тыс. руб

Если раньше артист пытался избавиться от вещей, которые вышли из моды, то сейчас Киркоров после пластики живота прилично похудел и в старых вещах попросту тонет. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, сделавшего в декабре артисту липосакцию, до операции Филипп, бывало, носил и размер ХХXL. А сейчас покупает вещи размера L. Эксперты подсчитали, что кубики на прессе и другие изменения во внешности обошлись певцу примерно в 3 млн рублей.

37 тыс. руб

37 тыс. руб

37 тыс. руб

37 тыс. руб

Что интересно, у Киркорова полно абсолютно одинаковых лотов. Например, толстовки от дизайнера Филиппа Плейна из коллекции Playboy, которые артист продает за 37 тысяч: один и тот же фасон представлен в разных цветах. То же самое с футболками Philipp Plein с принтом в виде черепа, которые певец выставил на сайте за 26 тысяч 667 рублей: они отличаются только оттенком. Филипп не раз говорил, что после роли Черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» на него посыпались «розовые кофточки», развод и другие скандалы. С тех пор он категорически отказывается играть нечисть и ничего демонического не носит. Видимо, поэтому почти вся коллекция футболок с черепами пошла с молотка. Кеды с эффектом сильной поношенности от бренда Black Dioniso за 24 тысячи рублей тоже представлены в двух одинаковых парах. Либо Филипп скупал все, не глядя, затрудняясь с выбором, либо, как Григорий Лепс, просто берет кучу одинаковых вещей, в которых ему максимально комфортно.

24 тыс. руб Киркоров продает одежду, купленную еще десять лет назад. Многие вещи - абсолютно новые, с бирками.

24 тыс. руб Киркоров продает одежду, купленную еще десять лет назад. Многие вещи - абсолютно новые, с бирками.

В магазине много нарядов, в которых артист появлялся на светских мероприятиях, например, пальто Dolce & Gabbana за 238 тысяч и пиджак с меховыми манжетами за 190 тысяч. Все эти вещи десятилетней давности: коллекция куплена, когда у артиста родилась дочь Алла-Виктория.

Предлагают даже трусы

Рубашка Михаила Турецкого.

Рубашка Михаила Турецкого.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выставили люкс на продажу и любимые женщины музыканта Михаила Турецкого - жена и дочь артиста. Правда, не свои, а главы семьи. В том же онлайн-магазине дамы просят за дизайнерский мужской джемпер 22 тысячи рублей, а рубашку Tom Ford продают за 13 тысяч 500 рублей.

13,5 тыс. руб

13,5 тыс. руб

Певица Ирина Дубцова разместила на доске объявлений сумку Valentino за 159 тысяч. Но товар не пользовался спросом, и теперь он заявлен на сайте с другой ценой - 110 тысяч 800 рублей.

Видимо, после антироссийских высказываний не все спокойно в финансовом плане у семьи Меладзе. Дочь певца Инга решила выручить немного денег с продажи своего гардероба: тут и сумка Louis Vuitton за 74 тысячи рублей, и пляжные шорты Prada за 9 тысяч.

Пляжные шорты Инги Меладзе.

Пляжные шорты Инги Меладзе.

Фото: СОЦСЕТИ

9 тыс. руб

9 тыс. руб

Распродают старые вещи и звезды спорта. Теннисистка Светлана Кузнецова пытается пристроить трикотажные черные шорты, больше напоминающие белье, которое носили наши бабушки. Цена вопроса - 12 тысяч рублей.

Шорты Светланы Кузнецовой.

Шорты Светланы Кузнецовой.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

12 тыс. руб

12 тыс. руб

КСТАТИ

Фанаты наживаются на Шатунове и Шнурове

Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров.

Фото: Александр ГЛУЗ

120 тыс. руб.

120 тыс. руб.

Фото: Александр ГЛУЗ

Поклонники тоже часто продают в соцсетях звездные вещички. То старые ботинки Киркорова выставят на продажу за 30 тысяч рублей, то нижнее белье певицы Анны Калашниковой попытаются сбагрить фетишистам.

- На съемках клипа «Обезоружил» у меня пропал из гримерки комплект нижнего белья - прозрачные трусики и лифчик. Потом журналисты звонят: видели ваше белье на Авито за 120 тысяч рублей, - рассказала «КП» Анна.

Юра Шатунов. Фото: Persona Stars

Юра Шатунов. Фото: Persona Stars

200 тыс. руб

200 тыс. руб

Поклонники продают футболку звезды «Ласкового мая» и его школьные тетради.

Поклонники продают футболку звезды «Ласкового мая» и его школьные тетради.

В кризис распродажи ВИП-«барахла» активизировались. Сейчас самое большое число объявлений в интернете связано с именем покойного Юры Шатунова. Так, за майку из гардероба звезды «Ласкового мая» просят 200 тысяч рублей. Хозяин лота божится: вещь подлинная, получена из рук артиста на его концерте в 2010 году. Предлагают на аукционе и школьные тетрадки Шатунова. Но цена на сайте не указана, и продавец лота почему-то не отвечает на запросы. За золотую печатку Сергея Шнурова, декорированную 13 бриллиантами, фанат певца из Севастополя хочет выручить 120 тысяч рублей. Много предложений звездных автографов. Самый дорогой лот - роспись Яны Рудковской на открытке и маркер, к которому она прикоснулась. Фанаты оценили их в 300 тысяч рублей. Чуть дешевле стоят отпечатки ладоней и автографы группы «Машина времени». Это гипсовое панно поклонник коллектива продает за 199 тысяч рублей. На порядок ниже оцениваются автографы Аллы Пугачевой (в среднем по 20 тысяч рублей). А вот автограф Моргенштерна* сейчас можно приобрести и за 2500 рублей. Правда, личные вещи артиста стоят уже немало. За костюм скандалиста коллекционеры просят 500 тысяч рублей, а с футболкой готовы расстаться за 350 тысяч рублей.

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*Признан в России иностранным агентом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стас Михайлов торгует наволочками

Любимец дам Стас Михайлов решил тряхнуть стариной и возобновить былой проект. Во времена популярности песни «Все для тебя» артист выпускал именное постельное белье. Сейчас Стас вновь приготовил коллекцию для поклонниц: тут и постельное белье, и меховые покрывала, и посуда.

Солисты «Иванушек International» Кирилл Туриченко и Андрей Апполонов-Григорьев решили пойти другим путем. Они начали выпускать бытовую мелочовку под своими именами. И сегодня почти в каждом крупном ТЦ в Москве, Екатеринбурге и Сочи можно по доступным ценам купить все - от фена до карандашей - с символикой «Иванушек».

- Владеть, например, рестораном, сейчас очень сложно. Много рисков - в первую очередь в связи с мировым кризисом, - объяснил «КП» «Иванушка» Кирилл Туриченко. - С товарами широкого профиля куда проще. Так что, думаю, наше дело будет расти и развиваться.

ВО ДАЮТ!

Майка Месси и лифчик Сандры

В соцсетях предлагают даже вещи мировых знаменитостей. Так, бельевой комплект пышногрудой звезды 80-х Сандры можно купить за 500 тысяч рублей. За темные очки модели Наоми Кэмпбелл просят 300 тысяч. Правда, доказать подлинность таких «сувениров» практически невозможно.

Еще один странный лот - невзрачная шариковая ручка. Но продавец утверждает, что с ее помощью голливудская звезда Скарлетт Йоханссон дала 100 автографов. Мол, поэтому и цена трофея кусается - 10 тысяч долларов.

Один из самых дорогих лотов (3 млн рублей) - майка легенды футбола Лионеля Месси, в которой он играл за футбольный клуб «Барселона». Правда, владелец предупреждает, что сертификата подлинности у него нет.

Шоу-бизнесЗвезды: стиль и мода