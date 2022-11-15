Эдгард Запашный попал в больницу: «Удар тигра пришелся по лицу. Я сам виноват!»

Дрессировщик Эдгар Запашный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный опубликовал в своем Telegram-канале шокирующее видео из больницы. Его лицо в крови, врач накладывает швы. Оказалось, что вечером 15 ноября народный артист, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный провел самую неудачную репетицию в карьере. Но поспешил заверить: сам виноват, тигра по-прежнему любит.

Мы позвонили Запашному.

- Эдгард, как вы получили травму?

- Произошло все в конце репетиции. Как говорится, живой момент… Это был финальный трюк, мы с братом уже стали убирать наших животных домой. И вдруг молодой тигр (Рой, ему чуть больше года) решил подпрыгнуть вверх. Рой подпрыгнул вверх, а я этот момент, честно говоря, прозевал. В этот момент немножко отвлекся – на молодого своего ученика: он мне что-то сказал, и я в правую сторону повернулся. То есть не видел момент, когда тигр решил прыгнуть – он это сделал в какой-то игровой форме. Это не была атака, это не было следствие каких-то действий. Это – просто молодое животное решило подпрыгнуть, а так как я отвернулся и оказался в шаговой доступности (как говорится не в том месте и не в то время) – он просто отмахнул меня левой лапой и удар пришелся по лицу. Задел лоб, нос, щеку.

- Вы сейчас в больнице?

- Только что я выехал из больницы, где мне наложили 14 швов. Обидно что такое произошло, это первый раз за 20 лет. У меня шрамов серьезных от тигров никогда не было. Бывает и такое – сам виноват, неправильно себя повел.

- Крови так много почему – сосуды задели или глубоко?

- Глубина раны около сантиметра: все-таки когти у них длинные. Кровь пошла из носа – он мне нос задел.

- Швы и будущие шрамы где именно?

- В основном на щеке шрам и ноздрю он мне изнутри задел. Слава Богу, что все обошлось, и он мне не задел глаза, тогда все могло бы быть гораздо печальнее. Кто-то говорит, что шрамы украшают, а я всегда говорил обратное – шрамы не украшают. Теперь напоминание на всю жизнь на моем лице, что я совершил ошибку.

- А что вы репетировали?

- Это была стандартная репетиция с молодыми животными. У нас три подрастающих тигренка, им чуть-чуть больше года, весят больше ста килограмм. Для меня это тигренок, а для вас это уже тигр.

- Как себя чувствуете? Вы на обезболивающих?

- Нет. Обезболивающие только в лицо кололи, чтобы наложить швы. Чувствую себя хорошо!