Позор дырявого "купола" - Почему западные ПВО не спасли Украину от русских ракет

Переданные Западом Украине системы ПВО не справились с российскими ракетами Фото: REUTERS

В Киеве паника. Зеленский насчитал 85 российских ракетных ударов по своей стране. Его генералы – больше 100. Украинские военные статисты утверждают, что таких массированных налетов не было с 11 октября. Тогда было выведено из строя 30% украинской энергосистемы. Сейчас уже говорят о всех 60%. А ведь еще недавно Киев хвастался, что ударными темпами переоснащает свою противовоздушную оборону (ПВО) и противоракетную (ПРО) по образцу НАТО.

А Запад не поскупился.

Американцы поставили Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и уже вроде подтаскивают ЗРК HAWK MIM-23.

Немцы подарили ЗРК IRIS-T (причем, на следующий же день после ударов 11 октября). А вдобавок поделились и своими самоходными бронированными зенитными орудиями Gepard.

Испания прислала те же зенитно-ракетные комплексы и HAWK, а также полдюжины комплексов Aspide.

Франция отгрузила комплексы малой дальности Crotale.

Британия предоставила зенитные комплексы Starstreak, установленные на машины Stormer.

Норвегия отгрузила Киеву 100 зенитно-ракетных комплексов Mistral.

После таких богатых поставок впору было бы говорить, что ПВО Украины разом стало чуть ли не сильнейшим в Европе. Не у каждой страны НАТО такой противоположения-воздушный арсенал. Или непробиваемый «защитный купол», как хвалился мэр Киева Виталий Кличко.

Почему же при таком огромном количестве западных средств ПВО небо над Украиной оказалось дырявым, как старое сито?

Вот как на этот вопрос ответил известный эксперт по вопросам противовоздушной обороны полковник Михаил Ходаренок:

- Здесь надо знать, что зенитное ракетное вооружение в любом случае должно поставляться комплектно. Как правило, в комплект поставки входит пункт боевого управления, многофункциональный радиолокатор, пусковые установки, средства связи и сопряжения, один или два боекомплекта зенитных управляемых ракет (ЗУР). Плюс - транспортно-пусковые контейнеры на пусковых установках, плюс - еще такое же количество ракет на транспортно-заряжающих машинах. Но это лишь одна сторона вопроса. Другая же заключается в том, — и это надо подчеркнуть особо — системам западного производства придется действовать в режиме децентрализованного управления, или, иными словами, в автономном режиме. Но замкнутыми на украинскую автоматическую систему управления (АСУ). А ЗРК NASAMS, IRIS-T SLM, «Improved Hawk» не вписываются в эту систему никак. Поэтому при отсутствии адекватного автоматизированного управления даже весьма высокие ТТХ западных ЗРК в случае массированного удара в полном объеме реализовать не удастся. Что мы и видим после атаки российских ракет по Украине.

Для построения реального «купола» надо закупать и принимать как подарок не одни ЗРК западного производства, но к ним еще и системы автоматизированного управления США и НАТО.

А для этого нужны не только время, деньги, но и хорошо обученные специалисты.

Помимо этого, надо будет радикально обновлять практически весь парк радиолокационных станций радиотехнических войск Украины и всех комплексов средств автоматизации обработки радиолокационной информации. То есть и в этой сфере переходить на вооружение стран НАТО. А это тоже быстро не делается.

Впрочем, и полностью оборудованная натовская ПВО с обученными спецами никакой гарантии никому не даст. Все это видели, когда нефтяные объекты Саудовской Аравии, защищенные американскими системами «Патриот», оказались «голыми» перед ударами беспилотников местных повстанцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макрон мутит, Зеленский боится: Что на самом деле Украина и Запад думают о переговорах с Россией

Политолог Подберезкин об условиях Киева для переговоров: С тем же успехом можем пожелать, чтобы Зеленский слетал на Луну (подробнее)

С Зеленским в главной роли: Украина распадается по сценарию сериала-пророчества

Шесть событий из сериала "Слуга народа" с Зеленским оказались пророческими для Украины (подробнее)