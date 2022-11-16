Чистая вода, новые школы и больницы: о чем Токаев говорил с народом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предвыборная программа кандидата от народной коалиции и действующего президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан» нацелена на создание социального государства, и основные ее направления глава государства последовательно озвучивает уже сейчас – и в ходе встреч с населением республики, и на международной арене. Таким образом слова из программы превращаются из обещаний в конкретные дела еще до внеочередных выборов, которые состоятся 20 ноября.

Образование, строительство больниц и спасение тюленей

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал в двух регионах возглавляемой им страны и пообщался с местным населением, обозначив актуальные для них проблемы и задачи. Эти вполне конкретные мероприятия пересекаются и с общегосударственными целями его программы «Справедливый Казахстан», с которой Токаев идет на выборы.

«Каждое свое выступление в ходе поездок по регионам глава государства начинает с обращения в первую очередь к уникальным особенностям каждой области и ее проблемам, а затем переходит к общенациональным вопросам и международной повестке. Таким образом, в месседжах казахстанского президента содержится не только программное видение тех или иных направлений по укреплению экономики, но и контуры общего развития Казахстана», - пишет «Казахстанская правда».

Выступая перед общественностью Мангистауской области, президент сообщил, что поставлена задача в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. До конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением. До 2025 года в регионе планируется реализовать 9 проектов по опреснению воды, 4 проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов.

Еще одним приоритетным направлением является развитие туризма. Одним из таких туристических центров должен стать Актау, но для этого в городе предстоит решить ряд проблем – в частности, по ликвидации ветхого жилья, для чего правительству предстоит разработать специальную программу. По его словам, во всем мире туризм становится значимым фактором развития экономики. В этой связи большой потенциал открывается и перед Мангистау.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии сферы образования и здравоохранения, а также важности поддержки молодежи. В очереди в детские сады стоят около 10 тысяч детей, и решить эту проблему президент предлагает за счет государственно-частного партнерства. Что касается школ, которых также остро не хватает, то в Мангистауской области в ближайшие 3 года в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет построена 21 школа.

Говоря о здравоохранении, президент напомнил о начале строительства центральной больницы в Мунайлинском районе. Особого внимания, по его мнению, требует оснащение бригад скорой помощи, состояние санитарного автотранспорта, а в областном центре есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи.

Не остались в стороне и экологические проблемы Мангистау. «Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле», -- заявил он.

Объекты-долгострои, ремонт дорог и река Урал

В ходе встречи с общественностью Атырауской области Токаев раскритиковал транспортные магистрали: по его словам, в удовлетворительном состоянии находятся только 72% дорог местного назначения, отстает и качество дорог республиканского значения. Поэтому строительство дорог будет на личном контроле президента.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на актуальных проблемах системы здравоохранения области. «Одна из главных задач – улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций. Все эти вопросы необходимо срочно решать», -- сказал Токаев, отметил, что строительство новых объектов здравоохранения необходимо начать уже в этом году.

Глава государства также призвал руководство региона направить усилия на развитие сферы образования и культуры. По его словам, в области до сих пор не решена проблема аварийных и трехсменных школ, ощущается нехватка детских садов, в очереди в которые стоит около 17 тысяч детей – в 2023 году в рамках нацпроекта в регионе начнется строительство 11 школ.

По мнению главы государства, Атырау должен стать привлекательным и современным городом, удобным и комфортным для каждого жителя. Обеспокоенность вызывают, в частности, объекты-долгострои.

Далее глава государства остановился на экологической ситуации в регионе. По его словам, объемы выбросов вредных отходов Атырауского нефтеперерабатывающего завода зачастую превышает установленные нормы, и призвал крупные предприятия беречь экологию. Также серьезную обеспокоенность местных жителей вызывает обмеление реки Урал, загрязнение которой достигло последнего, пятого уровня.

На международном уровне

Президент Касым-Жомарт Токаев продвигает важные для Казахстана инициативы и на международном уровне. Так, глава государства предложил провести в республике Тюркскую универсиаду в 2023 году. Как отметил президент Казахстана, необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления диалога между студентами.

«Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов», – сказал президент.

Кроме того, Токаев предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. По его словам, эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей.

Наконец, глава Казахстана выступил с инициативой о разработке «дорожной карты» по изучению общего письменного наследия тюркских народов.

«Для ее реализации необходимо обеспечить взаимный доступ к архивным документам наших стран. В будущем на их основе можно будет сформировать «Цифровую карту» Организации тюркских государств», – сказал президент.

Штаб единого кандидата от народной коалиции Токаева также продолжает общаться с людьми по всей стране. С начала агитационной кампании в регионах страны уже прошло более 13 тысяч встреч с избирателями, главная цель которых – донести до жителей предвыборные инициативы кандидата Касым-Жомарта Токаева. Напомним, что внеочередные президентские выборы, назначенные по инициативе действующего главы государства, состоятся в Казахстане 20 ноября.

Инициативы Касым-Жомарта Токаева, озвученные в послании к народу в марте, придали новый импульс развитию страны. Их реализация позволит вывести уровень жизни казахстанцев на качественный уровень, полагают эксперты, опрошенные «Астана.TV».

«Мы обязательно увидим результат. Общество должно сплотиться и помочь в этом государству. Эти реформы помогут подняться всем нам на более высокий уровень. Мы возлагаем на это большие надежды. И у нас достаточно веры», -- заявил профессор КГУ им. А. Байтурсынова Калкаман Жакып.