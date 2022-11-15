Минобороны России заявило, что российские ракеты в Польшу не нацеливались

15 ноября произошел взрыв в польском населенном пункте Пшеводув Фото: Кадр видео

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - заявили во вторник вечером в Минобороны России.

Отметим, что заявление последовало после появления в ряде украинских и польских СМИ провокационных заявлений о падении неизвестных объектов в районе украинско-польской границы.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - подчеркнули в Минобороны России.

В военном ведомстве также уточнили, что опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".