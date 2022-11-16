Герой спецоперации «Z» ефрейтор Хамурзаев точно навел миномет и уничтожил склад с боеприпасами

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А офицерам повторял: «Единство дает согласие. Смотри на дело в целом».

УСТРАНИЛ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ЛИНИИ

Капитан Константин Кулигин

Капитан Константин Кулигин, командир роты связи Фото: Минобороны РФ

«Командир роты связи капитан Константин Кулигин вместе с вверенной ему ротой выполнял задачи по организации устойчивой бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, обороняющей один из населенных пунктов, освобожденный от вооруженных формирований украинских националистов.

Украинские боевики, желая восстановить контроль над утраченными позициями, предприняли массированную атаку на район расположения наших войск с применением артиллерийского и минометного огня.

В ходе очередного обстрела, осколком мины была повреждена аппаратная связи, в результате чего связь в группе была утеряна. Понимая, что потеря связи лишает обороняющиеся российские подразделения тактической гибкости, капитан Кулигин, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять поврежденное изделие. Высокий уровень профессионализма капитана Кулигина позволил оперативно восстановить работоспособность аппаратной и восстановить связь в группе. По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен значительный ущерб. Мужественные и самоотверженные действия капитана Кулигина на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего наступление противника было остановлено».

ОРГАНИЗОВАЛ РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ

Старший сержант Артем Рочков

Старший сержант Артем Рочков, начальник станции Фото: Минобороны РФ

«В районе одного из населенных пунктов колонна пункта управления, связь в которой обеспечивал старший сержант Артем Рочков, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. В бою Артем уверенно управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим штабом. В результате разрыва минометного снаряда антенна радиостанции получила повреждения, вследствие чего была выведена из строя. Старший сержант Артем Рочков лично, не взирая на атаки противника, рискуя жизнью, выдвинулся для оперативного восстановления работоспособности изделия. Несмотря на непрекращающиеся вражеские обстрелы, Артем быстро заменил поврежденные элементы антенны и заново настроил станцию и обеспечил командование связью внутри колонны и с вышестоящим штабом. По организованным каналам связи были оперативно вызвано подкрепление. Благодаря устойчивой связи, организованной Артемом Рочковым внутри колонны, российским военнослужащим удалось эффективно отражать атаки превосходящих числом боевиков до прибытия подкрепления, а после прибытия – перейти в контрнаступление и разгромить врага».

УНИЧТОЖИЛ СКЛАД С БОЕПРИПАСАМИ

Ефрейтор Джамал Хамурзаев

Ефрейтор Джамал Хамурзаев, наводчик стрелкового взвода Фото: Минобороны РФ

«Наводчик стрелкового взвода ефрейтор Джамал Хамурзаев в составе минометного расчета выполнял задачи по огневой поддержке действий российских подразделений ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе боев у одного из населенных пунктов, Джамал по поступившим разведданным, незамедлительно произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям националистов, в результате которого был уничтожен блиндаж противника, а также склад с боеприпасами. Смелые и самоотверженные действия ефрейтора Джамала Хамурзаева существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск».