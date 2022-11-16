58-летняя Алена Апина пришла на премьеру с тайным возлюбленным

Алена Апина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с продюсером Александром Иратовым, уговорившим ее уйти из группы «Комбинация» и начать сольную карьеру, Алена Апина не афишировала свою личную жизнь. Певица никогда не появлялась на людях вместе с поклонниками – по крайней мере, с теми, кого бы ей хотелось представить широкой публике.

Однако в последнее время рядом с 58-летней Апиной то и дело видят импозантного мужчину с артистичной копной длинных волос. Судя по всему, именно он стал новым избранником звезды. Минувшим вечером Алена привела своего тайного возлюбленного на премьеру голливудского триллера «Покерфейс».

Алена пришла на премьеру фильма "Покерфейс" вместе со своим любимым мужчиной, дочкой Ксенией и ее женихом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пара вместе пришла в кинотеатр «Иллюзион», однако на красной дорожке Апина позировала в одиночестве. Позже ее спутник занял место рядом с ней в зрительном зале. Мужчина решительно игнорировал фотографов и, пока Алена улыбалась камерам, делал вид, что не замечает направленные на него объективы.

На красной дорожке Апина позировала без своего избранника. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Личность и род занятий своего возлюбленного певица держит в секрете. Видимо, пока что она не готова делиться этими подробностями своей личной жизни.

Вместе с Апиной и ее женихом на премьеру пришла 20-летняя дочь певицы Ксения Иратова. Девушка привела на показ своего молодого человека Артема, с которым она недавно съехалась. Ксения и Артем встречались еще со школы. Наследница артистки учится в РУДН на врача. Ксения уже вполне самостоятельная, так что решила выпорхнуть из-под маминого крылышка и поселилась вместе со своим парнем.

Спутник Алены присоединился к ней позже в зрительном зале. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свое имя Ксюша получила в честь героини одной из самых знаменитых песен Апиной. Девочку выносила суррогатная мать. Алена Апина и Александр Иратов сделали девять попыток ЭКО, но долгожданная беременность так и не наступила. В 2001 году, когда ей было 37 лет, Алена все-таки стала мамой с помощью суррогатного материнства.