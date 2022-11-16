Король Карл III начал пристраивать на теплые места родственников

Король Великобритании Карл III. Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III обратился к Палате лордов с просьбой ввести в круг государственных советников его брата Эдварда, графа Уэссекского, и сестру принцессу Анну.

Государственные советники могут выполнять часть функций короля во время его длительного отсутствия, например, при болезни монарха или его заграничных поездках.

На данный момент с госсоветниками у короля сложилась, мягко говоря, неудобная ситуация. В их число входят старшие члены королевской семьи: сыновья короля принцы Уильям и Гарри, супруга монарха королева-консорт Камила, брат Карла III Эндрю и королевская племянница Беатрис. Но сбежавший в Америку Гарри сложил с себя полномочия старшего члена королевской семьи, а принц Эндрю, герцог Йоркский, скомпрометирован в связи со скандалом с Джеффри Эпштейном и лишен не только воинских званий, но и права выполнять ряд обязанностей.

Таким образом, если король вместе с супругой и сыном, принцем Уильямом, отправится в зарубежную поездку, на управлении государством останется одна принцесса Беатрис.

Именно поэтому Карл III просит расширить список государственных советников, которые смогут его подменить.