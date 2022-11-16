Если не Трамп: В США составили список республиканцев-номинантов на пост президента

Первым в списке «трампозаменителей» числится губернатор Флориды Рон Десантис. Фото: REUTERS

По данным американского телеканала Fox News, которого сложно заподозрить в антипатиях к республиканцам, экс-глава Белого дома Дональд Трамп – вовсе далеко не единственный потенциальный кандидат от Республиканской партии на пост президента США. Особенно на фоне его падающей популярности и неудачных промежуточных выборов в Конгресс.

Конечно же, первым в списке «трампозаменителей» числится губернатор Флориды Рон Десантис, снискавший благоволение избирателей благодаря быстрым и грамотным действиям в период пандемии, а также достаточно жестким мерам в отношении наводнивших Америку нелегальных мигрантов.

Кстати, чувствуя опасность со стороны молодого и энергичного однопартийца, Трамп начал нападать на него с невнятными обвинениями. Хотя раньше именно экс-президент поддерживал и продвигал Десантиса.

Также конкуренцию неукротимому Дональду могут составить два Майка: бывший госсекретарь Помпео и бывший же вице-президент Пенс, который в последнее время Трампа нередко критикует.

Свои кандидатуры для участия в президентской гонке от республиканцев могут выставить сенаторы Тед Круз и Тим Скотт, губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган или экс-постпред США при ООН Никки Хейли.