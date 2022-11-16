Теперь официально: Трамп будет участвовать в выборах президента США

Дональд Трамп вновь поборется за пост президента США. Фото: REUTERS

Как и ожидалось, анонсированное Трампом «важное заявление», которое он намеревался озвучить вечером 15 ноября, касалось его участия в предстоящих в 2024 году выбора президента США

Теперь уже официально Трамп заявил, что будет принимать в них участие. До этого он ограничивался лишь туманными намеками по этому поводу, каждый раз говоря, что примет окончательное решение «в нужное время».

- Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой, я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США, - заявил Трамп, выступая перед сторонниками и многочисленными журналистами в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.

Пока неясно, будет ли номинирована кандидатура Трампа от Республиканской партии: там недовольны результатами т.н. промежуточных выборов, состоявшихся в начале ноября. Республиканцам не удалось полностью разгромить демократов и заполучить большинство в обеих палатах Конгресса. Главной причиной неудачи называют именно Трампа, персону которого многие республиканцы не хотели бы далее ассоциировать со своей партией.

Возможно, Трамп выдвинет свою кандидатуру самостоятельно, как независимый кандидат.

Его главный конкурент – действующий президент США, демократ Джо Байден пока подобных официальных заявлений не делал, но неоднократно заявлял, что будет бороться за переизбрание на второй срок.