Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «Мы не остановили ни одной стройки. Напротив, реализуем проекты, которым нет аналогов в России»

Губернатор Сергей Цивилев (справа) подчеркнул: программа социально-экономического развития повысит качество жизни каждого кузбассовца. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Западные санкции и экономические ограничения затронули многие сферы нашей жизни. Кузбасс, крупнейший угольный регион страны, тоже пострадал от иностранных запретов. Здесь добывают более половины «черного золота» страны. В августе Евросоюз прекратил импорт российского угля, и теперь регион переориентируется на Азию. Процесс этот не сиюминутный, на завоевание новых рынков требуется время.

Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, экономика Кузбасса продолжает развиваться. В регионе нет остановленных строек и проектов, а все социальные задачи реализуются точно в срок, подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

«Все вопросы и проблемы, которые возникают в связи с современной экономической и геополитической обстановкой, решаются оперативно. Правительство Кузбасса и дальше будет строго придерживаться курса по созданию благоприятных и комфортных условий жизни в обеих агломерациях региона для каждого кузбассовца. Мы не остановили ни одной стройки. Напротив, у нас реализуются масштабные архитектурные проекты, не имеющие аналогов в России. Идет строительство крупных образовательных, медицинских и спортивных объектов», - отметил Сергей Цивилев.

Год назад председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. На ее реализацию федеральный и региональный бюджеты выделяют 70,7 миллиарда рублей. Сегодня программа успешно претворяется в жизнь.

«В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года реализуются инициативы и проекты, которые принесут ощутимую пользу кузбассовцам, - говорит Сергей Цивилев. - Она включает в себя решение социальных вопросов, развитие инфраструктуры и будет способствовать диверсификации экономики региона. Программа основана на конкретных инициативах и проектах, которые направлены на улучшение качества жизни кузбассовцев и включает инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, а также в развитие туризма».

ЗАЩИТИЛИ ЛЮДЕЙ ОТ ПАВОДКОВ И ПЕРЕСЕЛИЛИ ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ В НОВОЕ ЖИЛЬЕ: ЧТО СДЕЛАНО В 2022 ГОДУ

В прошлом году на финансирование программы было направлено 10,5 миллиардов рублей, в этом – уже более 17 миллиардов. Из них федеральный бюджет выделил 11,9 миллиарда. С января региону удалось успешно реализовать несколько крупных проектов. Один из них - реконструкция левобережной дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су. Дамба была построена в 1959 году и уже не справлялась со своими функциями. Ее модернизация позволит защитить от паводков более 1800 человек, живущих в зоне возможного подтопления.

«Дамба в Чебал-Су с 2005 года не справлялась с паводковыми водами из-за ветхости, Томь подтапливала огороды, - рассказал Сергей Цивилев. - Для решения проблемы объект был включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Это позволило нам получить софинансирование работ из резервного фонда правительства России. В реконструкцию первой очереди вложено 221,16 миллиона рублей».

Благодаря реализации программы уже более 3,5 тысячи кузбассовцев переселились из аварийного жилья в новые квартиры. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Из 3,9 километров дамбы на сегодня полностью обновили 1,6 километра. Предварительная стоимость оставшихся работ оценивается в 680 миллионов рублей.

Еще одно доброе дело, которое областным властям помогла сделать программа, - это переселение людей из аварийного жилья. Новоселами в этом году стали 2583 человека. Всего же за два года благодаря реализации программы уже более 3,5 тысячи человек переехали из аварийных домов в новые квартиры.

До конца 2022 года строители сдадут еще один важный для Кузбасса объект – многопрофильную больницу в городе Междуреченске. Сейчас она готова почти на 90%. Семиэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 186 койко-мест, врачи будут принимать до 800 пациентов за смену. Больницу возвели на месте старого недостроя, начатого еще более 30 лет назад. В стройку вложили 2,7 миллиарда рублей.

ДОРОГА В ОБХОД КЕМЕРОВА

Самым дорогостоящим проектом программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года станет строительство автомобильной дороги в обход Кемерова. По обводной магистрали будет проходить федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Новая автодорога поможет разгрузить город от транзитного транспорта, повысить безопасность дорожного движения и существенно улучшить экологию.

«Дорога-обход Кемерова позволит стабилизировать внутрироссийскую транспортную логистику на данном участке. Для безопасного и безостановочного пропуска потока большегрузов и укрепления торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии особенно важно запустить его в срок - во второй половине 2024 года», - отметил Сергей Цивилев.

Дорога-обход Кемерова поможет разгрузить город от транзитного транспорта и существенно улучшить экологию. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

До 2024 года федеральный бюджет выделяет на проект более 21 миллиарда рублей. К началу ноября был завершен важный этап строительства автотрассы - обустройство технологической дороги. По ней круглогодично будут доставляться стройматериалы и спецтехника. Кроме того, началось строительство моста через Томь, по которому пройдет трасса.

ШЕРЕГЕШ СТАНЕТ ГОРНОЛЫЖНЫМ КУРОРТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

«Шерегеш» – это гордость Кузбасса. В прошлом зимнем сезоне он стал вторым по посещаемости горнолыжным курортом после Красной поляны. С осени 2021-го по весну 2022 года покататься на его склонах приехали больше двух миллионов туристов. В ближайшие годы Шерегеш будет активно расширяться. Губернатор Сергей Цивилев 12 ноября представил крупнейший в России по объему строительства и инвестициям проект комплексного развития горнолыжного курорта.

«Развитие «Шерегеша» входит в число приоритетных проектов на федеральном уровне. По поручению Президента России Владимира Путина здесь реализуется национальный проект в сфере туризма, также наш курорт входит в программу социально-экономического развития до 2024 года. Наша конечная цель — сделать «Шерегеш» одним из лучших мировых горнолыжных курортов. Это требует подготовки инфраструктуры соответствующего уровня. Мы создаем максимально привлекательные условия, сюда зашли серьезные, мощные инвесторы, каждый уже приступил к строительству и каждый год у нас будут появляться новые гостиницы, подъемники, инфраструктура. Результатом нашей совместной работы станет комплексное развитие курорта высочайшего класса», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Программа рассчитана на 20 лет, за это время на территории в 427 га будет построено 37 апарт-комплексов в стиле альпийского шале. В одном из них расположится пятизвездочный отель с премиальным сервисом. Курорт пополнится домами в альпийском стиле - «барнхаусами», здесь появятся новые трассы, подъемники и другая инфраструктура.

Начало этим преобразованиям уже положено. Перед стартом нового горнолыжного сезона Сергей Цивилев открыл движение по автомобильной дороге, ведущей в «Шерегеш». Новая трасса решит проблему пробок и позволит жителям и гостям региона добираться на курорт значительно быстрее.

За 20 лет «Шерегеш» превратится в один из лучших горнолыжный комплексов мира. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кроме того, в начале ноября здесь открылся первый в России удаленный багажный терминал аэропорта. Им могут воспользоваться прилетающие в Новокузнецк туристы. Теперь пассажиры могут сдать багаж при вылете, а получить его прямо на горе, в сервисном центре «Белка». Это удобно для тех, кто везет с собой горнолыжное снаряжение. К тому же при прилете в Новокузнецк пассажирам не придется искать грузовое такси.

АЭРОПОРТ В КЕМЕРОВЕ СТАНЕТ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Еще один важный пункт комплексной программы развития региона - реконструкция взлетки кемеровского аэропорта имени А.А. Леонова. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию новый аэровокзал. Его необычный архитектурный проект вошел в ТОП-30 лучших общественных зданий России. Теперь строителям предстоит отремонтировать летное поле.

Воздушная гавань будет обновляться в восемь этапов, до 2028 года. За это время здесь модернизируют две взлетно-посадочной полосы, оборудуют дополнительные места для стоянки самолетов и спецмашин, построят патрульные дороги, метеорологическую мачту, а также специальную площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Только на начальных этапах на реконструкцию выделяется 3,2 миллиарда рублей.

Здание кемеровского аэропорта имени А.А. Леонова вошло в ТОП-30 лучших современных архитектурных проектов России. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

НОВЫЙ КАМПУС ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Студенты Кузбасского государственного технического университета через два года поселятся в обновленный и современный кампус. В этом году стартовал ремонт трех объектов – двух общежитий и здания столовой. До 2024 года в ремонт общежитий и учебных корпусов КузГТУ будет вложено 2 миллиарда рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Благодаря реализации программы уже более 3,5 тысячи кузбассовцев переселились из аварийного жилья в новые квартиры;

- Создано более 1,3 тысячи мест в организациях дошкольного образования;

- Более 150 детей-сирот получил новое жилье. Квартирами также обеспечили 87 семей, переселенных из жилых домов, не подлежащих сейсмоусилению;

- Приобретено 19 троллейбусов и два трамвая для улучшения экологической обстановки в Новокузнецке;

- Построено 18 километров водопроводных сетей. Они обеспечивают чистой питьевой водой почти 2 тысячи жителей Промышленновского округа.