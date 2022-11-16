В Гостином дворе открылись Форум и Выставка «Транспорт России»

XVI Международный Форум и Выставка «Транспорт России» — ключевые события Транспортной недели, включающей в себя серию общероссийских и международных мероприятий по широкому спектру транспортной проблематики. Форум и Выставка проходят с 15 по 17 ноября.

Особое внимание на «Транспорте России» в этом году будет уделено вопросам преодоления санкционного давления, импортозамещения и технологического суверенитета российского транспорта. Главная тема — «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях».

Программа Форума разделена на три основных блока. Каждому из них посвящен один день мероприятия: Стратегия, Перевозки и инфраструктура, Международные транспортные коридоры. Участников Форума ждет 29 деловых форматов, в которых примут участие более 300 спикеров. Среди них: Министр транспорта РФ Виталий Савельев, первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник Президента РФ Игорь Левитин, а также руководители иностранных министерств, главы регионов и региональных транспортных ведомств, топ-менеджеры крупнейших предприятий отрасли, представители общественных организаций, банковского сектора и др.

Открытые деловые сессии будут транслироваться онлайн на сайте Министерства транспорта Российской Федерации и на официальном сайте Транспортной недели.

На Выставке «Транспорт России» свои инновационные проекты и разработки представят 75 экспонентов. Общая площадь экспозиции – 3900 кв.м. Центральное место в этом году займет Объединенный стенд приоритетных проектов — он максимально полно и информативно продемонстрирует ход реализации приоритетных проектов транспортной отрасли. Посетители стенда смогут увидеть макеты, интерактивные презентации и видеоматериалы, иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами за прошедший год и планы по их дальнейшему развитию.

Во второй раз на площадке «Транспорта России» будет работать студия Российского общества «Знание», которое выступает партнером мероприятия. В студии пройдут лекции, открытые диалоги, интервью с представителями крупнейших компаний отрасли, учеными и инженерами, чьи достижения мотивируют молодых людей на саморазвитие и получение новых знаний. В течение трех дней здесь выступят такие спикеры, как: Министр транспорта РФ Виталий Савельев, президент РУТ (МИИТ) Борис Лёвин, президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» Владимир Косой, председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко, председатель правления АО «ОТЛК» Алексей Гром, президент Фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко и многие другие. Полная программа выступлений доступна по ссылке.