Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Прошедшая ночь, что называется, не дала скучать. После того, как уже к исходу дня польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о «падении» в районе населенного пункта Пшеводув на границе с Украиной двух ракет, в результате чего погибли два человека, началась, без преувеличения, истерика. Военные действия на Украине вроде уже идут, но Польша, как и другие члены НАТО, официально в боевых действиях не участвуют. И тут ее территорию обстреливают ракетами! Чьими?

Истерика, невзирая на разность часовых поясов, охватила весь мир. В Пентагоне вынуждены были отреагировать на возникшие сразу же призывы использовать 5-ю статью устава НАТО, по которой нападение на одного члена альянса предусматривает его защиту всеми другими. Понятно, что «защита» Польши от «русской атаки» вела бы к общему концу. Поэтому представитель военного ведомства заявил, что до получения фактов говорить об общем ответе на «агрессию» рано. А на другом конце света, на саммите G20 в Индонезии, президент США Байден высказал сомнения, что это были российские ракеты.

Вскоре последовало официальное разъяснение министерства обороны России: заявления, в том числе польских официальных лиц о том, что на территории Польши упала, якобы, «российская ракета» являются «намеренной провокацией». Но что для Киева да и для Запада заявления Москвы?

Место падения ракет в польском городке Пшеводув рядом с украинской границей. Фото: REUTERS

Будто почувствовав, что вчера был его день, подал голос и Зеленский, накануне «отжигавший» с 20-минутным спичем перед участниками двадцатки. «Сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали, - трагическим голосом произнес президент-комик в послании граду и миру. - Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше». И даже обратился к гражданам Польши, заявив, что Украина готова их поддержать: «Свободных людей террор не сломает! Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее!». Занавес.

Но аплодисментов не последовало. Уже вскоре появились, и не только в России, сообщения о том, что «прилеты» в Польшу, скорее всего, были с Украины. А утром со ссылкой на американских чиновников пришло сообщение из-за океана, поставившее точку в затеянном Зеленским балагане: ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету…

А теперь попробуем разобрать полет украинской, в чем теперь никаких сомнений нет, ракеты на польскую землю. И заодно присмотримся к реакции Запада, когда «русский след» окончательно испарился.

Напомним реакцию Байдена: «Маловероятно, в смысле траектории, что ракета запущена из России». Сказано это было тогда, когда польские лидеры чуть ли не в падучей бились, а украинский президент мужественно обещал помочь полякам защитить их от «русского террора». Президент США, по определению человек очень хорошо информированный, сразу же высказал сомнение, но не поспешил с отрицанием возможности. То есть, по сути, он уже все знал, но не стал отрицать политико-паталогический бред Зеленского, свой парень все-таки.

Президент США Джо Байден: «Маловероятно, в смысле траектории, что ракета запущена из России». Фото: REUTERS

А когда американцы уже официально были вынуждены признать реальность - ракета, поразившая польскую землю, была запущена из Украины, - то сделали это с логической «прокладочкой». Да, ракета украинская, но она была выпущена, чтобы сбить российскую ракету. Улавливаете? То есть это Россия вынудила ВСУ пульнуть по ее ракете, а значит, и на ней лежит если не вся, то значительная часть вины за случившееся, в том числе за польские жертвы. Тут недалеко и до вопроса: а куда летели российские ракеты? Не в сторону ли Польши? А если это так, то украинские ракеты героически пытались сбить их, чтобы защитить поляков. Поэтому спешить с тем, что аплодисментов Зеленскому не будет, пожалуй, и рано.

Остается, если отвлечься от указанной героической трактовки украинского «прилета» полякам, понять, был ли запуск ракеты ВСУ случайным или преднамеренным. Если случайный, то логично было бы ждать извинений Киева перед Варшавой. Но они, как известно, такие тесные союзники, что подобные «мелочи» совместного быта вряд ли их поссорят.

А возможно ли была сознательная провокация? Вспомним еще раз вчерашний день. Героическая речь с экрана президента в футболке цвета хаки перед мировыми лидерами. Всем ясно, что за крутой парень дает перцу собравшимся на Бали штафиркам. Но через пару часов с этого парня всю крутизну стряхивают удары по объектам украинской критической инфраструктуры. И почему бы не пульнуть своей ракетой по друзьям-полякам, чтобы тут же заявить, что это все Россия гадит, но не бойтесь, я - с вами! Ведь именно так все Зеленским и было сказано. Вот вам решительный шаг к обострению, еще большему втягиванию западных покровителей в конфликт, который, наконец-то, может иметь ядерную перспективу, о чем украинский президент уже не раз мечтательно высказывался.

Версия украинской провокации, можно биться об заклад, на Западе вообще не возникнет, по крайней мере среди правящих. Пошалил малыш, ошибся, но понять его можно: нервы на пределе, за нас за всех отдувается на передовой. Да и методы такие вполне в духе времени. Газопроводы вот если не Россия, то неизвестно кто взрывает. Разве не может та же Россия направить свою ракету так, чтобы запущенная сбить ее украинская ракета попала в Польшу… И вы еще сомневаетесь, кто во всем виноват?

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