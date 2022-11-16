Сотрудники ФСБ выдворили из России польского дипломата-взяточницу

Сотрудники ФСБ задержали гражданку Польши при получении взятки. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России поймали польского дипломата при получении взятки в размере 20 тысяч евро. Эти деньги сотрудницам дипломатической миссии получила за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя.

«Задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом - гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва. Она объявлена МИД России «неприемлемым лицом» и ей предложено покинуть территорию Российской Федерации в недельный срок», - заявили в ФСБ России.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза в Россию алкогольной продукции, которые могли принести ущерб стране на сумму в 173 миллиона рублей.

«Изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн, стоимостью свыше 2 миллионов долларов США. Следственным подразделением МВД России в отношении контрабандистов и возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ», - отметили в ФСБ России.