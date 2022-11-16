Родион Газманов анонсировал музыкально-поэтический квартирник

Родион Газманов. Фото: Анна Кириллова

Поклонники Родиона Газманова знают, что его любимый формат концертов – квартирники. Камерная, домашняя атмосфера таких выступлений располагает к душевности и импровизации. В эту субботу музыкант готовит новую программу, важное место в которой займет поэзия. На живых концертах Родиона часто звучат стихи в его исполнении или исполнении специальных приглашенных гостей. В этот раз артист продолжаете экспериментировать с форматами и готовит нечто особенное - предстоящий квартирник по большей части будет состоять из стихов музыканта.

«В этот раз будем делать упор на стихи. Площадка для нас новая, поэтому эксперименты уместны», - написал Родион в социальных сетях.

Фото: Ольга Лесли

Но, конечно, не обойдется и без песен. Одним из сюрпризов для зрителей станет первое концертное исполнение песни «Девочка хочет в небо», релиз которой состоится накануне 18 ноября. Новая песня Родиона Газманова - нежный и романтичный трек про тех, кто не разучился мечтать и любить. Именно лирика, по признанию Родиона, наиболее соответствует его настроению. «Девочка хочет в небо» очень личная история, над которой музыкант работал несколько лет.

Еще больше личных историй, стихов, сюрпризов и неожиданных гостей ждут зрителей 19 ноября в 19.30 на поэтическом квартирнике Родиона Газманова в ресторане Petter.