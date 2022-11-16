"Не надо спешить с заявлениями". Дмитрий Песков - о ракетах в Польше

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 16 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг для российской и иностранной прессы, на котором сделал ряд важных заявлений.

- Реакция ряда стран на «ракетный инцидент» в Польше лишний раз показывает, что никогда не нужно спешить с оценками, с заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию. Тем более, в такие ответственные моменты. И делать какие-то заявления, не получив точной информации, - эту реакцию Песков охарактеризовал как «оголтелую и русофобскую».

Кстати, в то же время пресс-секретарь заявил:

- Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакция американской стороны и американского президента Джо Байдена.

Песков также напомнил:

- Ситуация с подрывом "Северных потоков" не вызвала у Европы эмоциональной реакции, как это произошло с новостями о якобы "ракетном ударе" по Польше. ЕС до сих пор хранит молчание по поводу теракта на газопроводах… Мы бы, конечно, предпочли бы слышать такую эмоциональную и даже эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на подводных трубопроводах "Северный поток". Тогда такой реакции не было. И никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию.

Представитель Кремля особо обратил внимание на «ту тишину, которая тщательно обеспечивается» по сей день в ситуации с «Северными потоками».

Напомним: польские СМИ во вторник вечером, 15 ноября, сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.