Позорная правда: Поляки сами отклонили украинские ракеты на свою деревню

Минобороны России официально сообщило, что специалисты российского ОПК останки того, что свалилось на польскую приграничную деревню определили как элементы ПВО С-300 Украины. Фото: REUTERS

Минобороны России официально сообщило, что специалисты российского ОПК останки того, что свалилось на польскую приграничную деревню определили как элементы ПВО С-300 Украины. А цели российского удара 15 ноября были так далеки от украинско-польской границы, что оттуда никакие обломки до польской зерносушилки долететь никак не могли.

«КП» обратилась за комментарием к полковнику в отставке, известному военному эксперту Михаилу Тимошенко.

- Почему, если это были ракеты С-300, они обе разом отклонились и так синхронно упали на зерносушилку?

- Ну если это украинские ракеты — то они это могут. И может их целью была зерносушилка с трактором — мы же не знаем. А не возникает ни у кого вопрос - не сговор ли это с братьями поляками?

- В каком смысле?

- У них же любовь взасос. Могли договориться: мы делаем пуск ракет в вашу сторону, они где-то упадут в несильно населенной местности, потому большого вреда не нанесут. Но эффект будет потрясающий.

- Село это польское километрах в 6 от украинской границы. Наша ближайшая цель была в 35 километрах с другой стороны границы, и какой вывод мы можем сделать?

- Вывод простой: что это не наша ракета вдруг «отклонилась» на 41 километр.

- А если по ней лупили украинские ПВО - и их ракеты сбились с курса, например, из -за работы польских станций радиоэлектронной борьбы в это время?

- Возможны варианты. Непонятно, как мог сработать радар наведения украинской ЗРК С-300 - на возможную работу польской станции РЭБ. И как бортовая аппаратура отреагировала у самих зенитных ракет — там тоже есть подобие радара. Кроме того, и наши ракеты Х 101 обладают комплексом радиоэлектронной борьбы. Если все это в кучу сложить — что там могло полететь в сторону Польши?

- То есть возможен сбой сразу у двух зенитных ракет и падение их почти в одну точку?

- Если из С-300 стреляли по одной цели, (а зенитные ракеты пускают парами) — то да, возможен.

- Если такой сбой случился из-за помех польской станции радиоэлектронной борьбы — Варшава никогда не признает этого?

- Ну конечно, не скажут никогда! При том обвинять поляков в том, что во время ракетного обстрела Украины они включили свои станции РЭБ, вряд ли можно — они же боятся. Суверенное государство — защищается как может. А у украинцев примерно на этом участке украинско-польской границы, под Ковелем, с давних пор стоял полк С-300. И, скорее всего, это были их ракеты.

- По остаткам топлива можно определить точно, что упало?

- Да сами конструкции зенитных ракет и крылатых стратегических сильно отличаются! Ракеты С-300 на твердом топливе, а ракеты Х101 — на жидком. У ракет твердотопливных двигателем является сам корпус ракеты, в которое заправлено похоже на резину хоккейной шайбы топливо. Плотность смеси такая — зубом не укусишь. В ней отформованы канавки, в том числе для регулировки потоков газов и тяги. А у жидкостных, кажется, движочек ТК-95 двухрежимный. У С-300 отверстия по кругу для маневрирования. Их не спутаешь ни с чем. Уже есть и первые свидетельства экспертов об этом. А последние ЗРК эти мы на Украину отправили еще в начале 1990-х.

- Дальность у С-300 такая, что до Польши мы бы точно не достали?

- Дальность ракет С-300 - 200 км по аэродинамической цели и 40 км — по баллистической. То есть мы точно не могли их запустить со своей территории. И на белорусов это не спихнут. Так что какие тут варианты, кроме украинского следа? И ведь если там стояла польская станция РЭБ, да еще летал американский АВАКС — то и с местом пуска, и с траекторией им самим все должно быть ясно. Потому американцы уже просили не спекулировать на той статье в уставе НАТО, по которой при нападении на страну-члена альянса — все встают за нее горой.