По поручению Президента России Владимира Путина Андрей Чибис возглавил рабочую группу в Госсовете по развитию Арктической зоны РФ

По поручению Президента России Андрей Чибис возглавил рабочую группу в Госсовете по развитию Арктической зоны РФ. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначен председателем рабочей группы. Это решение лидера государства вполне логично. Мурманская область активно развивается, в том числе, благодаря Северному морскому пути.

Глава региона принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ в режиме видеоконференции.

«Теперь у нас будет арктическая группа. У нас есть две комиссии по Арктике – Государственную комиссию по Арктике возглавляет Трутнев Юрий Петрович, и есть при Совете безопасности, которой руководит Медведев Дмитрий Анатольевич, поэтому давайте все вопросы соберем и распределим, какие вопросы ещё необходимо решить новой комиссии», – прокомментировал необходимость создания такой группы помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.

Также, по мнению Игоря Левитина, это обусловлено ростом вопросов по транспортной логистике в Арктическом регионе.

Председатель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов констатировал перспективность развития Арктики. В результате северные регионы нашей страны, несмотря на суровые климатические условия, получат дополнительный импульс развития.

«Рабочая группа будет заниматься формированием повестки, обсуждением вопросов, внесением рекомендаций и предложений в госкомиссию по Арктике для дальнейшей работы по развитию необходимой инфраструктуры для жизни и функционирования Северного морского пути», – отметил Алексей Цыденов.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Президента Владимира Путина за оказанное доверие. Глава области заявил, что Северный морской путь и Арктическая зона входят в число стратегических приоритетов развития Российской Федерации.

«Наши главные задачи в рамках рабочей группы – развитие социальной инфраструктуры, повышение качества жизни людей с учетом динамики существующего экономического роста и корректировка подходов к развитию Арктических регионов с учетом специфики нашего климата и труднодоступности. Важно, чтобы социально-экономическое развитие Арктической зоны было наполнено и теми людьми, кто живет на этих территориях, и притоком новых профессиональных кадров. Я уверен, что вместе с коллегами в плотном взаимодействии с Госсоветом и комиссией по развитию Арктики выстроим по-настоящему продуктивное взаимодействие для дальнейшего раскрытия потенциала Арктической зоны нашей страны», – сказал Андрей Чибис.