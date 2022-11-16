Для создания отделов полиции в Запорожской и Херсонской областях потребуется 52 тысячи человек

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил перед сенаторами Российской Федерации. И начал с того, что поблагодарил Верхнюю палату за одобрение свыше 170 федеральных законов, что затронули компетенцию полиции.

При этом отметил, что МВД приходится работать в усиленном режиме во время того, как «недружественные страны пытаются любыми средствами осложнить общественно-политическую, экономическую и криминогенную ситуацию внутри страны».

Вот некоторые тезисы министра, по которым можно судить об уровне криминогености в стране.

+ 100 ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ

«Особое внимание уделяем приграничью, новым республикам и областям. В субъектах, граничащих с зоной спецоперации, действуют сводные отряды полиции. Они эффективно решают поставленные задачи по пресечению правонарушений, выведению из незаконного оборота наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В Запорожской и Херсонской областях сформированы временные управления МВД России. В Донецкой и Луганской народных республиках развернуты внештатные подразделения. Ведётся работа по образованию постоянных органов внутренних дел. Общую потребность их штатной численности видим в количестве 52 тысяч единиц. Планируется создать два министерства внутренних дел в Донецкой и Луганской народных республиках и два главных управления внутренних дел – в Херсонской и Запорожской областях, а также около ста территориальных органов районного звена».

ЗА ПОБОИ - УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«Последовательно устраняем риски криминальных проявлений в жилом секторе. С начала года составлено порядка 160 000 административных протоколов по фактам нанесения побоев. Возбуждено около 3000 уголовных дел за повторное совершение таких деяний в быту. Подобная превенция в определенной мере позволила избежать более серьезных последствий. Подчеркну, сфера семейно-бытовых отношений – тема очень тонкая, где формального применения правовых норм недостаточно. Наши участковые проводят многочисленные профилактические беседы. И эта, зачастую, незаметная адресная работа также приносит свой результат. Количество преступлений здесь уменьшилось на 10%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4%».

КОНТРОЛЬ ЗА ЛИЦАМИ С «ОТКЛОНЕНИЯМИ»

«На сегодняшний день под административным надзором находятся почти 120 тысяч граждан, освободившихся из мест лишения свободы. За невыполнение возложенных судом обязанностей в отношении контролируемых лиц возбуждено 240 тысяч административных производств и 10 тысяч уголовных дел в связи с уклонением от надзора. Общим итогом этих и других мер стало сокращение числа ранее судимых, повторно совершивших криминальные посягательства, включая опасных и особо опасных рецидивистов….Пресекаем деятельность лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные деяния. В текущем году полицейскими задокументировано 900 подобных фактов. Системный подход позволил сохранить тенденцию сокращения подростковой преступности. Её доля в общем массиве достигла минимума за 15 лет…. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Для предотвращения подобных происшествий акцент должен быть сделан на раннем выявлении обучающихся с отклонениями в поведении. Уже неоднократно на различных площадках говорил, что необходим чётко отлаженный алгоритм обмена информацией не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и с органами здравоохранения. Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями».

9% МИГРАНТОВ - ВНЕ ЗАКОНА

«В нашей стране находится порядка шести миллионов иностранцев. Не имеет на то законных оснований 9%. Для сравнения – в 2016 году это был практически каждый третий мигрант. Несмотря на ощутимые положительные изменения, высокие риски в указанной сфере сохраняются, в том числе из-за нестабильной ситуации на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке.

В этой связи мы усиливаем контроль. После «пандемийного перерыва» возобновили проверочные мероприятия. В текущем году их проведено 225 тысяч. 90% прошли на ключевых объектах интереса этнических криминальных структур – рынках, торговых центрах, предприятиях сферы услуг, строительной отрасли, а также в жилом секторе. Масштабы выполняемых задач по приёму в гражданство потребовали усиления подразделений по вопросам миграции в Республике Крым и их развертывания в субъектах, вошедших в состав России».

МНОГО ОРУЖИЯ И НАРКОТИКОВ

«На фоне происходящих процессов возрастает актуальность борьбы с незаконным оборотом оружия. Сотрудниками органов внутренних дел на учет поставлено около 16 000 преступлений в указанной сфере. Задержаны лица, хранившие целые арсеналы. Так, в ходе обысков по месту жительства фигурантов сотрудниками главка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъято почти 200 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы и пулеметы.

Зафиксировано 132 тысячи наркопреступлений. Это 97% от установленных всеми правоохранительными структурами.

Основной упор делаем на оперативной разработке организованных групп и преступных сообществ. К уголовной ответственности привлечено порядка 3000 лидеров и активных участников.

«СОТРУДНИКИ БАНКА» С УКРАИНЫ

«Несмотря на фиксируемое снижение IT-преступности, проблема остается крайне актуальной. Растет размер ущерба. Уже не раз отмечал, что значительное число колл-центров расположено на территории Украины…Полтора месяца назад в центральном аппарате МВД России создано Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Работают не только из Украины и Европы: в Саратовской области разоблачена группа мошенников, одним из лидеров которой был гражданин Украины. Участники использовали технологию подмены номера. Потерпевшими являются жители семи регионов. Сейчас восемь участников преступной группы и два лидера заключены под стражу, один – разыскивается. Проверяется их причастность еще к десяткам эпизодов.

Повышаем эффективность возмещения ущерба от дистанционных хищений. Потерпевшим только по делам, находившимся в нашем производстве, возвращено порядка 2,2 млрд рублей, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

40 - тонн алкогольной продукции иностранного производства изъято из незаконного оборота.

3000 - лидеров и активных участников преступных группировок задержано.

400 000 - пьяных водителей поймано и лишены прав.

2 - организации признаны террористическими по материалам МВД.

3 - организации признаны экстремистскими по материалам МВД.