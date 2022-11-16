«Россия по нам не стреляла». Польская пресса резко сменила тон после ЧП с ракетой

Сразу после сообщений о взрыве вечером во вторник в польском городке Пшеводове неопознанной ракеты, убившей двух человек, местные СМИ принялись истово обвинять в инциденте Россию. Фото: REUTERS

Сразу после сообщений о взрыве вечером во вторник в польском городке Пшеводове неопознанной ракеты, убившей двух человек, местные СМИ принялись истово обвинять в инциденте Россию. Да и президент Польши Анджей Дуда вскоре сообщил: «Владимир Зеленский заверил меня, что украинская сторона убеждена: это была российская ракета, выпущенная Россией». Правда, журналист радио Zet Мариуш Гершевски, первым сообщивший о трагедии, успел переговорить с прибывшими на место польскими силовиками, и те шепнули ему, что обломки скорее всего принадлежат ракете украинской ПВО. Репортер рассказал об этом в своем репортаже, но его голос потонул в потоке антироссийских проклятий.

Все чудесным образом изменилось на утро следующего дня. В отличие от СМИ Великобритании, Германии и некоторых других стран, продолжавших с упорством идиотов клеймить Россию за «подлую атаку на члена НАТО», поляки резко сбавили обороты. Польские и натовские эксперты удостоверились, что злосчастные фрагменты действительно относятся к старой зенитной ракете, выпускавшейся в СССР еще в 70-е годы. О чем вскоре и проинформировал всех союзников по НАТО президент США Джо Байден. На этом фоне продолжать антироссийский балаган было бы самоубийственно. Поэтому «кровавая рука Москвы», тянущаяся из-за горизонта к горлу Польши, со страниц газет и с интернет-сайтов исчезла. По крайней мере, на время. Истерика сменилась более-менее сдержанными оценками.

Флагман польской печати - издание Gazeta Wyborcza - со ссылкой на того же Дуду принялась утверждать, что «инцидент был единичным случаем, который вряд ли повторится». «Это нельзя считать преднамеренным действием, нападением на Польшу. Ракета не была нацелена на нас», - успокаивает читателей газета.

Другая солидная газета, Rzeczpospolita, опять-таки ссылаясь на данные американских информационных агентств, признает, что снаряд, упавший на польскую территорию, был выпущен украинской противовоздушной обороной. Сообщается, что на месте происшествия работают польские и американские следователи. По первым выводам, «классического взрыва боевой части ракеты не зафиксировано, вероятно, взорвались остатки топлива». В этой связи в публикации подчеркивается, что, вопреки вчерашним заявлениям, Варшава не будет просить партнеров по НАТО о введении в действие статей Североатлантического договора, предусматривающих коллективную оборону.

Издание Gazeta Polska приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что «у нас нет никаких указаний на то, что Россия готовит атаку на альянс».

Но решиться честно признать, что хроническая русофобия опять заставила польские власти публично сесть в лужу, Варшава не может. Хоть Россия и не думала атаковать Польшу, она все равно во всем виновата. Газета Nasz Dziennik объясняет это так: «Совершенно очевидно, что Украина защищалась от налета российских ракет, пытаясь их сбить, и стреляла своими ракетами. Это ужасное столкновение было вызвано российской стороной. Поэтому вина за трагедию в Пшеводове лежит на России».

А ведь дай им только повод, и от лютой своей ненависти ко всему русскому даже на ядерную войну бы решились.