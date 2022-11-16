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Политика16 ноября 2022 14:15

Устраивала гумконвои и входила в санкционные списки. Стало известно, где находится исчезнувшая замглавы Херсонской области

В администрация Геническа рассказали, когда будет подробная информация о Екатерине Губаревой, пропавшей 15 ноября
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Заместитель губернатора по цифровизации и социальной политике Херсонской области Екатерина Губарева

Заместитель губернатора по цифровизации и социальной политике Херсонской области Екатерина Губарева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Информационные ленты облетела новость - заместитель губернатора по цифровизации и социальной политике Херсонской области Екатерина Губарева не выходит на связь. Ссылки шли на мужа вице-губернатора, одного из лидеров Русской весны на Донбасе, Павла Губарева, бывшего депутата и "народного губернатора". Он написал в своем телеграм-канале следующее: «Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе (туда администрация переехала после октябрьской эвакуации из Херсона — ред.) Попытки дозвониться Сальдо (врио губернатора региона — ред.), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны». По данным Губарева, последний раз супруга выходила с ним на связь 15 ноября в 16.30.

Спустя пару часов после этих тревожных сообщений, источником которых был муж внезапно исчезнувшей Екатерины Юрьевны, появилась новая информация:

«Замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении».

Попытки «КП» дозвониться нескольким представителям администрации области успехом не увенчались. В итоги состоялась переписка с одним из источников в Геническе. Вот она:

- Можно ли получить какой-то комментарий от администрации? Спасибо.

- Пока нет.

- Сообщения о ее невыходе на связь уже несколько часов висят на лентах агентств. А теперь появилось информация и о ее задержании. Можно или подтвердить, или опровергнуть это?

- Официальная информация будет позже.

Екатерина Губарева родилась в Каховке 39 лет назад. Была первым министром иностранных дел ДНР — с 2014 года, и депутатом Народного совета ДНР. Организовывала гуманитарные конвои на Донбасс. С 17 июня 2022 года — заместитель руководителя российской Военно-гражданской администрации, впоследствии - заместитель врио губернатора.

Включена в санкционные списки ЕС и США. В 15-летнем браке с Павлом Губаревым у них родились двое сыновей и дочь.

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