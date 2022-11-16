СберМаркет подтвердил лидерство на рынке e-Grocery по итогам 9 месяцев 2022 года

Согласно опубликованному отраслевому обзору «Рейтинг INFOLine e-Grocery Russia TOP»,СберМаркет подтвердил лидерство на рынке по итогам 9 месяцев 2022 года.

Оборот федерального сервиса доставки продуктов за этот период составил 68,6 млрд рублей с НДС и без промо, что в 2 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее. Клиентам доставлено 25,7 млн заказов: в 1,9 раза больше, чем за 9 месяцев 2021 года.

Компания – лидер по географической представленности на территории страны, сервис работает более чем в 160 городах. 41% продаж сервиса приходится на Москву и Московскую область, 7% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область и 52% - на регионы.

Число партнеров-ретейлеров уже превысило 150 федеральных и региональных торговых сетей. Только в Q3 СберМаркет начал сотрудничество с 17 новыми сетями.

Партнерство с частью из них вносит значимый вклад в развитие быстрой доставки. По итогам 9 месяцев 2022 года на экспресс-заказы приходится 33% всех заказов в сервисе.

Плановая доставка также продолжает демонстрировать уверенный рост. Так, за 9 месяцев 2022 года количество заказов в плановой доставке увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заказов в самовывозе - в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число новых клиентов сервиса выросло в 1,4 раза.