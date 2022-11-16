Как выглядит российский оператор, впечатливший своими бицепсами Байдена

Российский оператор "Первого канала" Юрий Шолмов впечатлил американского президента Джо Байдена. Поводом для восхищения стали накаченные бицепсы, на которые обратил внимание политик на саммите G20 в Индонезии. Сайт KP.RU показывает, как выглядит российский оператор, впечатливший своей физической формой главу США.

Фото: соцсети

Байден случайно увидел оператора во время неформальной встречи с главами других государств "Большой двадцатки". Высокий и крепкий мужчина так впечатлил Байдна, что тот не смог удержаться и даже потрогал мускулы Шолмова.

Фото: соцсети

- Они больше, чем моя голова, посмотрите! Вот это парень! – восхитился 79-летний Байден.

К комплиментам о хорошей физической форме россиянина неожиданно присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: соцсети

- Хорошо тренируетесь, - сказал он Шолмову.

Стоит отметить, что никого из политических лидеров не смутили слова о том, что перед ними стоит русский парень. Так, например, изумленный огромной мускулатурой Байден ответил, что ему "все равно".