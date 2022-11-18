Кто возит в Донбасс гуманитарную помощь?

Вячеслав Варяников, основатель и CEO сети клиник World Vision, World Dent, а также совладелец рыбной компании «СеверПродукт».

Уже второй месяц ряд российских бизнесменов ежедневно оказывает помощь минимум 250 жителям Донбасса.

«С объявлением частичной мобилизации стало ясно, что оставаться в стороне нельзя – нужно оказать помощь всем, кто сейчас находится в том регионе», – Вячеслав Варяников, основатель и CEO сети клиник World Vision, World Dent, а также совладелец рыбной компании «СеверПродукт».

Вячеслав Варяников и еще несколько предпринимателей, получив поддержку и одобрение от первых лиц (в том числе, от главы ДНР Дениса Пушилина), на собственные средства приобретают товары первой необходимости, хлеб и развозят их по населенным пунктам. Но этим их благотворительная деятельность не ограничивается.

«Мы встретились с замминистра здравоохранения ДНР и договорились о восстановлении стоматологической поликлиники, в которой будем лечить детей абсолютно бесплатно. Также мы закупили генераторы для школ, экипировку для солдат, 100 инвалидных колясок и 100 пар костылей для Центральной городской больницы №17 в Донецке».

Конечно, Вячеслав не скрывает, что есть сложности с логистикой, да и страшно ехать в 1,5 км от позиции фронта. Но с каждым днем предпринимателей, желающих последовать их примеру, становится все больше: бизнесмены приезжают помогать не словом, а делом.

«В сложное для страны время каждый предприниматель может быть полезен для людей, живущих на территории ДНР. А также оказать посильную помощь в закупке экипировки для наших ребят», – утверждает Вячесла