ВКонтакте стала крупнейшей площадкой по количеству публикаций и авторов в России

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Brand Analytics, разработчик одноимённой системы анализа соцмедиа, представил новое исследование по изменению медиапотребления русскоязычного контента на платформах социальных медиа в октябре 2022 года.

По данным компании, 28 млн авторов опубликовали свыше 472 млн записей ВКонтакте в октябре — это рекорд среди всех социальных сетей в России. Таким образом, каждое третье сообщение в соцмедиа публикуется ВКонтакте.

Согласно исследованию, количество авторов ВКонтакте за год выросло на 18%, объём контента — на 16%. Основная аудитория авторов — 25–45 лет. При этом соцсеть с точки зрения авторов стала более женской — плюс 5% в сторону женской аудитории (59,5% женщин и 40,5% мужчин).

Фото: Vkontakte

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Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Всю историю ВКонтакте мы активно развиваем инструменты для создания и продвижения контента. За последний год мы выпустили сотни продуктовых обновлений, которые помогают авторам делиться своим творчеством, а пользователям находить интересный контент на любую тему. Например, в 2022 году мы совершенствовали VK Клипы — с новыми возможностями для профессиональных и начинающих авторов. Обновили нашу технологическую платформу рекомендаций, которая учитывает тысячи факторов, и развиваем большое количество инструментов для монетизации контента. Благодаря этому и сотням других обновлений только в третьем квартале количество созданных сообществ в соцсети увеличилось на 28%. Можно с уверенностью сказать, что мы создаём лучшую платформу в России как для авторов, так и для пользователей. В ближайшем будущем мы представим ещё больше обновлений, чтобы порадовать аудиторию ВКонтакте».

По данным Mediascope, 54% аудитории рунета посещают ВКонтакте ежедневно и 85% — каждый месяц. В третьем квартале средняя ежемесячная аудитория ВКонтакте в России составила 76,9 млн, а средняя ежедневная аудитория — 49,4 млн.