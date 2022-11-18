Каково это - победить рак

Рак является второй причиной смертности как в России, так и во всем мире. Онкологический диагноз часто звучит как смертный приговор. Но с каждым годом надежд у онкобольных становится все больше, рассказывает ведущий специалист НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Маргарита Моталкина. Она врач-онколог и кандидат медицинских наук. Специализируется на опухолевых заболеваниях лимфатической системы. И благодаря её, совместной с коллегами, работе на отделении пациенты нашей страны сегодня получают самое необходимое лечение, которые помогает бороться с “чумой 21 века”.

Маргарита Моталкина - врач-онколог, научный сотрудник отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Более десяти лет занимается лечением пациентов с лимфомами, в том числе трансплантацией аутологичных стволовых кроветворных клеток, а также участвует в клинических исследованиях лекарственных препаратов нового поколения.

- Борьба с онкологическими заболеваниями – наверное, один из самых важных вызовов, которые стоят перед медициной во всем мире. Насколько удалось продвинуться в этом плане за последние 10 лет?

- Давайте на примере моей специализации, на опухолевых заболеваниях лимфатической системы. Они занимают шестое место среди причин смертности от рака в России. К примеру, взрослые пациенты с рецидивами или резистентными лимфомами - это категории больных с неблагоприятным прогнозом, однако, благодаря появлению новых и перспективных лекарственных препаратов, сегодня у этих больных есть шанс выздороветь.

- То есть уже можно говорить, что онкология перешла в разряд хронических заболеваний. Какими передовыми методами удалось этого добиться? Что сегодня есть на вооружении онкологов?

- На сегодняшний день существует огромное количество так называемых “таргетных” препаратов. Слово “Target” означает цель или мишень. Иными словами, это лекарственные препараты, которые взаимодействуют с опухолью посредством той или иной мишени, в роли которых может выступать фермент или поверхностный антиген на клетки опухоли. В результате такого взаимодействия блокируется рост и распространение раковых клеток.

Что касается традиционных методик, например, хирургия - то на современном этапе достигнут предельный уровень развития этого направления. Возможности современной лучевой терапии не менее впечатляющие.

- Учитывая, что вы работаете в одном из крупнейших федеральных научно-клинических центров страны, который славится своими передовыми методами лечения онкологии. Какие из них вам удалось опробовать самой - в лечении пациентов?

- В 2011 году я поступила в институт имени Н.Н. Петрова в ординатуру, а в 2013-2014 году я начала работать на новом тогда отделении гематологии, и была одним из первых докторов, кто стал осваивать высокодозную химиотерапию с трансплантацией аутологичных стволовых кроветворных клеток, как метод лечения пациентов с рецидивами лимфом. Постепенно, благодаря совместной и слаженной работе коллектива, мы без сомнения смогли создать команду высококвалифицированных специалистов. Совершенствуя свои навыки из года в год, нам удалось значительно снизить смертность от этого метода лечения.

- На тему трансплантации костного мозга у вас десятки научных исследований, статей, патентов. Какие результаты этой работы сегодня используют в своей практике онкологи?

- Совершенствуя навыки, мы с коллегами смогли довести практически до нуля случаи неэффективного сбора стволовых кроветворных клеток для больных. В своей диссертационной работе я изучала сразу несколько способов мобилизации СКК в периферическую кровь, в том числе новым лекарственным препаратом Плериксафор. Это уникальный препарат, который существенно увеличивает количество стволовых клеток в крови, где они становятся доступны для сбора. В условиях нашего отделения мы применяем его уже с 2014 года. Наука не стоит на месте, сегодня вопрос успешной мобилизации стволовых кроветворных клеток не менее актуален, так как, несмотря на успехи, существует определенный процент пациентов, для которых собрать достаточное количество пока не удается.

- Как Ваша кропотливая работа в направлении трансплантации костного мозга, которую начали почти 10 лет назад, сегодня позволила сформировать безупречную для отделения репутацию?

- Опыт успешной мобилизации стволовых кроветворных клеток уникален, потому не раз коллектив нашего отделения помогал коллегам из других лечебных учреждений по пациентам.

- К слову о мировой практике, Вы не раз выигрывали гранты в Европу, расскажите, насколько отличается картина лечения онкологии за границей и в России?

- Я не заметила разницы. Разве что палаты устроены иначе и организация внутренней работы врачей. Лечение же у нас не хуже. Стандарты первой линии лечения на таком же передовом уровне, как в том же Израиле. Иногда выходит анекдотично, когда понимаешь, что лечение лимфомы Ходжкина пациент в России может получить бесплатно, в полном объеме. Но онкобольной говорит: нет, я поеду в Израиль тратить миллионы. И ты не можешь его в этом переубедить.

- Стереотипы часто мешают в лечении пациентов?

- Часто. Многие пациенты боятся участвовать в клинических испытаниях или исследованиях, думая, что это какие-то “опыты”. Хотя для онкопациента участие - это шанс получить самое передовое и перспективное лечение. На нашем отделении такие клинические протоколы были и есть. Мы стараемся всегда разъяснить пациенту в чем перспектива такого лечения и дать возможность обдумать всё и принять верное для него решение.

- Тогда расскажите, в каких клинических испытаниях лекарственных средств от онкологии участвовали именно вы?

- Во многих. К примеру, есть клиническое исследование, которое было инициировано одной из топовых биофармацевтических компаний Такеда, по изучению препарата Брентуксимаб ведотин в лечение распространенных стадий лимфомы Ходжкина. Это первое лекарство против данной разновидности рака за более чем три десятка лет. Сегодня онкологи говорят о Брентуксимабе ведотине, как о революционном препарате, о его огромных перспективах.

- За прошлый год передовые подходы в лечении позволили снизить смертность от онкозаболеваний в 2021 году на 3,5% - отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Насколько это большой успех?

- Это огромный прогресс. И он бы был больше, если бы к новым методам лечения добавились еще и новые методы диагностики. Пока нет метода, который позволил бы говорить: вас полностью обследовали, вы здоровы.

Но сейчас многие говорят о скрининге - поиске возможных опухолей, которые еще не дают симптомов.

Во-первых, скринингу подлежит небольшое количество опухолей. Кроме того, например, колоноскопия толстой кишки показана всем старше 45 лет раз в год. Кто это делает?

- Как найти хорошего онколога?

- Не знаю. Я могу отвечать только за себя. Чтобы пациент мне доверял, я должна быть в курсе передовых международных открытий и не останавливаться в развитии. А значит нужно безупречно знать английский. Кроме того, мне кажется, онкологу мало осматривать больного и назначать терапию. Я, как человек вовлеченный в борьбу против рака, всегда интересуюсь новыми возможностями и исследованиями. Как то, в нашем центре искали добровольцев в качестве донора стволовых кроветворных клеток для клинических исследований инновационных методов лечения вич-инфицированных. У меня большое количество научных работ по стволовым кроветворным клеткам, и из научного интереса я решила принять участие в донорстве. Конечно пришлось колоть препарат, который стимулирует выход клеток в кровь. Когда сдавала кровь, были проблемы с катетером. Пришлось ставить центральный в шею. И спустя 3-4 часа афереза было собрано достаточное их количество. Хотя коллеги говорят: как ты могла? Там же осложнения могли были быть. Я отвечаю: ну был бы лейкоцитоз и что? Зато теперь пациент говорит: Вы меня убеждаете в том, что биопсия костного мозга - это не больно. А вы пробовали? Я говорю, не пробовала, но знаю на своем опыте, что такое поставить центральный катетер. И пациент к тебе относится по-другому. Это располагает к доверительным отношениям.

- А вы передаете свой опыт молодым онкологам?

- Я обучаю ординаторов. Кроме того, провожу вебинары, участвую в конференциях и консультациях. В прошлом году я разработала интерактивный образовательный модуль для онкологов. И теперь мой опыт и опыт работы моих коллег доступен для всех на портале Минздрава России.

- Бывали ли в вашей практике чудеса исцеления?

- Я не сторонник чудес. Разве что эти чудеса сопряжены с медициной. Вот, например, у меня была пациентка 31 года. Молодая, красивая девушка приехала к нам в тяжелом состоянии. Лимфома была везде: поражен желудок, кишка. Худая, истощенная, не могла даже ходить. Когда начали противоопухолевое лечение, опухоль начала распадаться и трижды было желудочно-кишечное кровотечение. Я была с ней все время в реанимации: следила за показателями, старалась воодушевить. Трижды была интубация трахеи, наркоз, эндоскопически пытались остановить кровотечения. Я понимала, если не получится консервативно остановить кровотечение, то оперировать невозможно. Накануне Нового года 31 декабря произошел переломный момент, я забрала ее из реанимации и поняла, что ее жизни ничего не угрожает. Она выжила! И до сих пор жива. Недавно она отписалась, что сделала контрольное обследование и всё чисто.

- Вы продолжаете общаться с пациентами после лечения?

- Да. Эта дружба и связь навсегда. Это не позволяет выгореть на работе. Более того, радует, воодушевляет и дает силы развиваться дальше.