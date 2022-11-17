Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 ноября 2022 года: Что делал глава ЦРУ в Киеве и отчего украинских беженок преследует злой рок

В результате ракетных ударов 15 ноября более 30 объектов инфраструктуры незалежной разрушены или повреждены. Фото: REUTERS

30 объектов инфрастурктуры попали под раздачу

Денис Монастырский, глава МВД Украины, заявил, что в результате ракетных ударов 15 ноября более 30 объектов инфраструктуры незалежной разрушены или повреждены. А Герман Галущенко, глава Минэнерго незалежной, сообщил, что в минувший вторник по инфраструктуре Украины был нанесен самый массированный удар с начала СВО. В Киеве уверяют, что удары отмечены, в том числе, и по объектам в украинской столице — но в Минобороны РФ это опровергают, зато говорят, что все намеченные цели были поражены. Взрывы произошли в 11 регионах Украины. Во Львове, в частности уверяют, что 80 % домов лишены электричества и воды. Ну а шестой президент самостийной сообщил о 90 прилетевших русских ракетах (накануне говорил о 85). Ну да, у страха глаза велики.

Даже в НАТО не поверили в «русский след» в Польше

Сначала турецкий лидер Эрдоган заявил, что шесть стран-членов НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской. О чем он сказал на Бали во время выступления на пресс-конференции в рамках саммита «Большой двадцатки» G20. И сослался на канцлера Шольца. Потом старина Байден выразил сомнение в том, что на село Пшеводув в Люблинском воеводстве в 6 километрах от границы с незалежной в потемках свалились именно русские ракеты. Наконец, на экстренном заседании Совета НАТО в Брюсселе вынуждены были признать, что на головы польских аграриев рухнули все-таки «подарки» от ЗРК С-300 украинских ПВО. Кто-нибудь расскажет об этом Зеленскому? Или от него скрывают страшную правду?

Беженка в Италии нашла смерть от ножа

Тело 23-летней украинской беженки Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями найдено на Апеннинах. Итальянское издание Corriere Di Bologna сообщает, что у девушки остался трехлетний сын. Следователи подозревают в убийстве ее экс-мужа, кондитера родом из Египта, задержанного на вокзале в Болонье. Алашри развелась с мужем, захотела начать новую жизнь в Италии, но 11 ноября женщина обратилась к силовикам с жалобой на преследования со стороны бывшего супруга. Она сбежала к подруге. Но вернулась домой, чтобы забрать личные вещи — и пропала. Как выяснилось — совсем пропала.

В Британии поведение беженцев раздражает все больше

Британка Ханна Дебенхэм, приютившая беженку с Украины, сообщила The Daily Mail, что пережила по вине украинки настоящий кошмар. 36-летняя беженка обвинила Дебенхэм в том, что ее «использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев». В реальности уроженка Винницы за 200 фунтов в месяц несколько дней в неделю должна была выполнять обязанности няни с ее сыном, при том Дебенхэм активно помогала украинке. Но гостья работала спустя рукава, не хотела убирать за собой, а когда хозяйка не смогла отвезти ее на прием в госучреждение, случился скандал, уход из дома и вызов полиции. Но полиция не нашла никаких подтверждений «издевательствам и рабству». Может, все-таки, обратно - в Винницу?

Что на саммите G-20 решили по Украине

В коммюнике, принятом на саммите G20 , большая часть подписантов осудили "войну на Украине" и подчеркнули, что она "причиняет огромные человеческие страдания" и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. Но в итоговом документе указывается, что на саммите высказывались и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций — эта строчка была внесена по требованию России. «Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны», – отмечается в заявлении. А разве с этим кто-то спорит — чем скорее ВСУ капитулируют, тем быстрее наступит мир.

Как в Германии разделят могилы русских и украинских бойцов

В посольстве России в ФРГ заявили, что планы Союза по уходу за военными могилами в Гамбурге разделить захоронения советских солдат на русских и украинцев вызывают возмущение. Недопустимо деление советских жертв гитлеровских преступлений по национальному признаку, сообщили в нашем диппредставительстве в Берлине. В сообщении посольства говорится, что высказывания главы земельного объединения Германского народного союза по уходу за военными могилами в Гамбурге Кристиана Любке о планах «дифференцированного подхода» к воинским захоронениям советских солдат вызывают недоумение. Глава союза Кристиан Любке заявил, что немецкие активисты собираются разделить по национальному признаку около 1400 погибших солдат, захороненных в Гамбурге. При этом Любке признает, что отличить русского солдата от украинского будет сложно, поскольку в немецких документах в графе «национальность» указывалось либо «советский», либо «русский». А кому то в немецких документах в графе «состояние здоровья» надо писать «клинический идиот».

Зачем глава ЦРУ посещал Киев в день массированных ударов

Уильям Бернс, глава ЦРУ 15 ноября в Киеве встречался с президентом незалежной. Как сообщает The Washington Post, Бернс на этой встрече «подтвердил намерение США предоставлять Украине поддержку в ее борьбе с российской агрессией». Именно в день визита главы ЦРУ на всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги и кое-как работали системы ПВО. По данным The Washington Post, во время ударов Бернс находился в здании посольства США. Вряд ли он думал, что в него попадут или что подобный «концерт» устроен в его честь, но в необходимости такой поездки наверняка засомневался.

Беспилотник подорвал нефтебазу на Орловщине

Беспилотный летательный аппарат в среду утром атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области. Вот что сообщил губернатор Андрей Клычков: «Сегодня около 4:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет». Но возник пожар, прибыли все оперативные службы. Стальной Конь - поселок в Орловского района Орловской области, в котором живет около 700 человек.

Почему резолюция генассамблеи юридически ничтожна

В российском МИДе заявили, что резолюция Генассамблеи ООН «Обеспечение возмещения ущерба и репарации за агрессию против Украины» с правовой точки зрения ничтожна. Официальный представитель МИДа России Марии Захаровой сообщила: «Проголосовавшие за этот документ взяли на себя ответственность рекомендовать создание некоего «международного механизма», который будет управляться отдельной группой стран, никоим образом не подотчетных системе ООН». Захарова подчеркнула, что резолюция «ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов». В МИДе также отмечают, что резолюция собрала наименьшую поддержку из всех, принятых в ходе «антироссийской чрезвычайной спецсессии». Впрочем, кого в Вашингтоне или в Киеве это волнует?