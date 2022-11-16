Зрители смогут найти фильм "Убежище" в кинотеатрах по всей России

17 ноября 2022 года на широкий экран выходит новый отечественный триллер «Убежище» Фото: кадр из фильма

Премьера пройдет 16 ноября в столичном кинотеатре Кино Окко Афимолл Сити (Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл-сити», 5 этаж, метро Деловой центр, Выставочная). Сбор гостей в 19.00, начало показа в 20:00. Билеты уже в продаже.

Фото: кадр из фильма

Девятилетняя Надя (Милана Филимонова - юная певица и звезда семейного видеопроекта Family Box, получившая широкую известность благодаря участию в популярных видео и челленджах) – дочь замминистра здравоохранения Липецкой области Андрея Савицкого (Илья Любимов - «Неадекватные люди», «Одиссея 1989», «Казус Кукоцкого», «Не родись красивой», «Бумер») увлекается театром, книгами, музыкой. Но после развода родителей замыкается в себе и теряет интерес к внешнему миру. Ее единственный друг - мышонок Гастон, которого девочка прячет в своем тайном Убежище. Однажды на представлении местного театра она видит молодого актера Леню (Сухраб Хайлобеков - исполнитель ролей в фильмах и сериалах: «Лялин Дом», «Шезму», «Наследие» и др.) и просит отца, чтобы к ней домой приходил «принц из спектакля вместо няни». Отец тотчас исполняет желание Нади и нанимает Леню присматривать за девочкой. Однажды Леня и Надя остаются загородом одни, а в дом проникает бывший полицейский Степан (Максим Дрозд - известный по ролям в картинах: «Консультант», «Проклятый рай», «Мурка», «А зори здесь тихие»), чтобы похитить Надю…

Фото: кадр из фильма

Что движет Степаном: жажда наживы, отчаяние, безумие или желание восстановить справедливость? Что выберет Леня: рискнуть собой ради спасения девочки или спастись самому? Готов ли отец Нади лишиться репутации, карьеры и свободы ради жизни дочери? Возможно ли одним добрым поступком разорвать целую цепь преступлений? Эти и множество других острых вопросов авторы фильма будут ставить перед зрителем вплоть до финальных титров.

Режиссер и сценарист ленты - Владимир Тихомиров («Отель», «Сила детства», «Жызнь»). «Убежище» стало его дебютной работой в игровом полнометражном фильме.

«Идея нашего фильма - безразличие людей по отношению друг к другу. Это универсальная история, которая позволит посмотреть на себя и переосмыслить свое отношение к другим людям. Это история о мести и о своевременном прощении, ведь зачастую просить прощения бывает уже поздно», - комментирует свой замысел режиссер.

Фото: кадр из фильма

Сценарист «Убежища» Тимур Алгабеков добавляет: «В этой истории нет явного антагониста. Зритель сможет поставить себя на место даже самого отъявленного негодяя или психопата. Ведь все мы хотим хорошего для себя, для наших близких. Ради этого мы можем совершать мелкие и, казалось бы, незначительные проступки. Там подменил, здесь немного урвал. И порой очень легко говорить себе, что ты не сделал ничего плохого, что причина случившегося не в тебе. Но правда в том, что всё взаимосвязано, и жизнь состоит из мелочей».

«Из мелочей состоит не только жизнь, но и хорошее кино», - уверен оператор картины Антон Сафронов. В процессе работы он скрупулезно отбирал локации и натуру, чтобы сделать историю максимально эмоциональной.

«Я сразу увидел в сценарии два мира, в которых живут герои, и у меня возникло желание визуально их разделить, привнести немного фантазийности в стилистику изображения несмотря на то, что это триллер. Так в моей голове возник тёплый уютный мир вокруг девочки и холодная, леденящая, часто неприятная атмосфера вокруг взрослых героев», - рассказывает Сафронов.

Филигранная операторская работа и тщательная проработка деталей, драматическая игра актеров, нестандартные музыкальные решения и держащий в напряжении сюжет превращают крепко сделанный триллер в глубокую притчу о добре и зле, мести и прощении, преступлении и наказании, которая способна тронуть сердца как широкой публики, так и любителей фестивального кино.