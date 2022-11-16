Первая леди Калифорнии обвинила кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании

В Калифорнии в полном разгаре идут судебные слушания по новому делу против скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Калифорнии в полном разгаре идут судебные слушания по новому делу против скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, который и так был приговорен к 23 годам тюремного заключения. Дело новое, а вот обвинения по-прежнему старые - изнасилование и сексуальное насилие.

В этот раз одной из четырех ключевых свидетелей выступает актриса, режиссер-документалист Дженнифер Сибель Ньюсом. Но не кинокарьера примечательна у этой 48-летней дамы, а ее супруг - губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Недавно он переизбрался на второй срок и является чуть ли не потенциальным кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года. Кроме того, Дженнифер Сибель за глаза называют не просто «первой леди» Калифорнии, а серым кардиналом. В частности, ее позиция по вопросу гендерного равенства и феминизма сильно повлияла на политический курс Ньюсома, пишет The New York Times.

Но сейчас, вот уже несколько дней, Дженнифер Сибель отыгрывает роль свидетеля в суде Лос-Анджелеса. В переполненном зале суда рыдая навзрыд, она рассказала, как Харви Вайнштейн в 2005 году затащил ее в кровать в отеле Беверли-Хиллз. В тот момент она была начинающей актрисой, мечтающей о больших ролях, поэтому не препятствовала грубым ласкам и приставаниям.

- Он сказал, расслабься, все будет хорошо. Я дрожала, меня трясло, я плакала, - вспоминала актриса.

В ходе слушаний, прошедших на этой неделе, адвокат подозреваемого Марк Верксман устроил жесткий допрос Ньюсом, обозвав ее проституткой и обличив ее в изменении своих показаний. Он также высказал предположение, что актриса использовала сексуальную связь с продюсером для продвижения своей кинокарьеры. В итоге своими вопросами юрист довел свидетельницу до слез. В ответ Дженнифер пыталась доказать, что пыталась противостоять домогательствам Вайнштейна и делала все, чтобы не допустить секса.

«Сибель Ньюсом могла отказаться от присутствия в здание суда, - пишет The Los Angeles Times. - Но она предпочла не только встретиться лицом к лицу с Вайнштейном, но и встретиться лицом к лицу со всеми остальными».