Дочь короля Норвегии отказалась от престола ради звездного темнокожего жениха

Марта Луиза и Дурек Верретта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вся лучащаяся и переливающаяся, Марта Луиза приветливо улыбаясь на камеру принесла норвежцам печальное известие: она отказывается выполнять официальные обязанности принцессы и больше не будет представлять королевский дом.

- Я принимаю это решение, посоветовавшись с моими родителями, королем и королевой, чтобы сохранить мир и спокойствие вокруг королевской семьи, - объяснила свое решение Марта Луиза.

В последнее время в Норвегии все чаще раздавались голоса, предлагавшие вовсе лишить принцессу титула, чтобы ее будущий брак с американским «звездным» шаманом Дуреком Верретта не бросал тень на норвежскую монаршую семью.

АФРОЗЯТЬ

О своей помолвке с 47-летним целителем и духовным наставником звезд Голливуда принцесса объявила еще летом. Их роман стал достоянием общественности в мае 2019 года. Пока одни радовались за Марту Луизу, перешагнувшую за рубеж в пятьдесят лет, другие критиковали, обвиняя в использовании титула в коммерческих интересах.

- Каждый раз, когда кто-то из членов королевской семьи объявлял о помолвке, это привлекало много внимания и сопровождалось негативной оглаской. На этот раз происходит то же самое, - заметила Марта Луиза. - Поэтому я надеюсь, что мое решение внесет дополнительную ясность в мою роль, с одной стороны, как дочери Его Величества короля, и как владельца бизнеса и частного лица, с другой.

Из-за отказа от выполнения своих обязанностей как принцессы Марта Луиза также прекратит патронаж над рядом организаций и мероприятий, в том числе благотворительными.

После выступления принцессы последовало заявление короля Харальда V и королевы Сони. По особому желанию монарха Марта Луиза сохранит свой титул и останется председателем правления собственного фонда. Примечательно, что и будущий зять - шаман в шестом поколении Дурек Верретт - после свадьбы войдет в состав королевской семьи, правда, никакого титула не получит и представлять норвежскую корону не будет.

«Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт будут присутствовать на важных событиях, например, на праздновании дня рождения или на некоторых крупных спортивных мероприятиях, в которых королевская семья традиционно участвует», - говорится в заявлении короля.

Это решение поддержал и кронпринц Хокон.

- На сегодня это лучшее решение для сложившейся ситуации, - заметил он.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

К мезальянсам в норвежской королевской семье уже привыкли. Первый супруг Марты Луизы - писатель и сценарист Ари Бен. Ради брака с ним принцесса отказалась от некоторых королевских привилегий, например, обращения «Ее Высочество» и ежегодного содержания в миллион долларов. В браке они прожили 14 лет и воспитали трех дочерей. Но в 2016 году пара неожиданно для всех рассталась. Что послужило причиной для развода, - неизвестно. Однако бывшим супругам удавалось сохранять хорошие отношения, несмотря на роман Марты Луизы с шаманом Дуреком.

«Когда вы встречаете свою половинку, вы это понимаете. Мне посчастливилось встретить мою. Дурек изменил мою жизнь, как он уже сделал это со многими. Он помог мне понять: безусловная любовь на этой планете действительно существует», - написала на своей странице в Instagram (запрещена в РФ - ред.) принцесса.

По началу Марта Луиза брала у Дурека частные занятия, как и многие звезды Голливуда, но в какой-то момент их отношения вышли на иной уровень. Но их любовь омрачила трагедия: в день, когда возлюбленные решили впервые выйти в свет, пришла трагическая новость о самоубийстве Ари Бена. Марта Луиза погрузилась в депрессию, от которой помогал ей оправиться новый бойфренд.

ГОВОРЯЩАЯ С АНГЕЛАМИ

О своих уникальных способностях норвежская принцесса заявляла не раз. Она уже признавалась, что слышит голоса ангелов и общается с животными. Запустив в 2007 году образовательную платформу для детей, она предлагала помочь открыть внутренний источник истины и возобновить контакт с божественной вселенной. Парадоксально, но Марта Луиза - дипломированный врач, опытный физиотерапевт.

Вместе с шаманом Дуреком Верретта принцесса исколесила мир с лекциями и семинарами по саморазвитию и достижению внутренней гармонии. Но название курса «Шаман и принцесса» пришлось не по нраву на родине Марты Луизы. Ее обвинили в коммерческом использовании титула, после чего она пообещала указывать только свое имя.

«МЫ С НИМ МНОГО СМЕЕМСЯ»

Будущий королевский зять стал яблоком раздора для норвежского общества. Из-за его приверженности альтернативной медицине его называют аферистом и шарлатаном. Сам себя он мнит шаманом-бисексуалом в шестом поколении, утверждает, что воскрес из мертвых, предсказал теракт 11 сентября за два года до того, как он произошел.

Но критика, которой он подвергался в Штатах, оказалась безобидной шуткой по сравнению с тем потоком презрения и расизма, с которым он столкнулся в Норвегии. Пытаясь хоть как-то объяснить норвежцам свою уникальность, Дурек сравнил себя с Альбертом Эйнштейном и Томасом Эдисоном, мол, таких гениев, как они, тоже никто не понимал и не ценил в свое время.

В итоге королевская семья была вынуждена провести воспитательные беседы с шаманом и объяснить ему роль короны в Норвегии. Такие «лекции» возымели действие: Дурек чаще стал появляться в деловых костюмах и изменил свою риторику.

Успокоить общественность поспешил и король Харальд V.

- Он отличный парень, и с ним очень весело, - рассказал журналистам король Харальд V. - У него отличное чувство юмора, и мы много смеемся с ним даже в это непростое время. Я думаю, что и мы, и он стали лучше понимать друг друга. У нас не во всем есть согласие, но с этими различиями мы можем жить.