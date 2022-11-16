Почему Олег Янковский и Никита Михалков отказались сниматься у Марка Захарова в роли графа Калиостро

Это не первый случай за последнее время, когда советская киноклассика возвращается на большой экран. Фото: кадр из фильма

Это не первый случай за последнее время, когда советская киноклассика возвращается на большой экран.

Картина о приключениях графа Калиостро вышла на телеэкраны 30 декабря 1984 года и сразу полюбилась зрителям. Диалоги, репризы из фильма мгновенно ушли в народ. Суперхитом стала песня Геннадия Гладкова «Уно моменто», которую в фильме исполняли дуэтом Александр Абдулов и Семён Фарада. А за кадром вместо Фарады пел Геннадий Гладков.

«Формула любви» была снята по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Сценарий к «вольной экранизации» написал Григорий Горин, существенно «переосмыслив» Толстого. В результате, текст стал легче, ироничнее и смешнее. Благодаря чему Марк Захаров смог превратить довольно мрачную повесть в искромётную комедию.

Специально для фильма Горин придумал новых персонажей, которых у Толстого не было. Например, в оригинале у Калиостро только один подручный - эфиоп Маргадон (в фильме его сыграл Семен Фарада). Второго слугу «родил» Горин по просьбе Александра Абдулова, которому очень хотелось сыграть в новом фильме Захарова, а подходящей роли для него не было. Так появился на свет Жакоб.

Картина о приключениях графа Калиостро вышла на телеэкраны 30 декабря 1984 года и сразу полюбилась зрителям. Фото: кадр из фильма

На съемках Абдулов тоже импровизировал и придумывал разные фокусы. Например, сцену, где его Жакоб снимает перед Фимкой парик предложил именно он. Первоначально этот парик предназначался для актрисы Елены Аминовой, она сыграла ассистентку Калиостро Лоренцы. Но актрисе парик показался недостаточно пышным. И тогда её «шевелюра» перешла к Абдулову.

Но это все мелочи по сравнению с теми сложностями, которые возникли с поиском актера на роль графа Калиостро.

Захаров снимал свои фильмы с одной и той же командой. В основном, это были артисты «Ленкома». Роль авантюриста, «чародея» и «магистра тайных сил» Горин писал специально для Олега Янковского, которого Захаров снимал из картины в картину в главных ролях. Но в последний момент Янковский отказался из суеверных соображений. Кто-то ему рассказал, что в начале 30-х повесть Толстого собрались экранизировать в Америке. И в начале съемок погиб в ДТП актёр, отобранный на роль Калиостро. Янковский побоялся связываться с мистикой и чертовщиной.

Тогда Захаров предложил роли магистра Никите Михалкову. Но и Михалков отказался: Никита Сергеевич в то время снимался в «Жестоком романсе» у Эльдара Рязанова. Но вероятней всего, причина отказа была не только в его занятости, но в суеверии тоже. Захаров был почти в отчаянии – фильм надо снимать, а нет актера на главную роль. Случайно он увидел на сцене артиста Нодара Мгалоблишвили в спектакле грузинского театра «Отелло». Мгалоблишвили играл Яго. Захаров предложил ему Калиостро. И снова получил отказ. Нодар сослался на сильный грузинский акцент. Тогда Марк Анатольевич пошел на хитрость: договорился с Арменом Джигарханяном, чтобы тот озвучивал роль магистра. У Мгалоблишвили не осталось козырей. Перед съёмками он на всякий случай поставил в храме свечку. Но не помогло. Без происшествий и несчастных случаев не обошлось.

Мгалоблишвили в начале съёмок сломал ногу. Он спрыгнул со второго этажа здания, желая своей ловкостью произвести впечатление на девушку, и неудачно приземлился.

Когда он приехал на съемку в гипсе, Марк Анатольевич схватился за сердце. Снимать Калиостро на костылях нереально. Выход нашел оператор фильма Владимир Нахабцев, он предложил решить проблему с помощью монтажа. Во многих сценах вместо ног Нодара Мгалоблишвили снимали ноги композитора Геннадия Гладкова.

И это еще не все приключения. Накануне съёмок неудачно упала и сломала три ребра восьмидесятилетняя Татьяна Пельтцер, которая играла тётушку юного помещика Алексея Федяшева, рассчитывавшего оживить статую с помощью Калиостро.

Чуть не погиб Александр Абдулов. Он отказался от каскадёров во время съемок проезда кареты. Захотел сам управлять лошадьми и обмотал поводья вокруг сапога. Лошади понесли. Абдулов едва успел скинуть с ноги сапог. Он выпал из кареты, улетел в кусты, но остался жив и почти невредим...

Были и другие сложности, хотя какая разница, как проходили съёмки? Главное картина покорила сердца миллионов зрителей.

Диалоги, репризы из фильма мгновенно ушли в народ. Фото: кадр из фильма

Крылатые фразы из фильма:

— На голову жалуется.

— Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит.

— А голова?

— А голова предмет тёмный и исследованию не подлежит.

— Откушать просим, доктор, чем бог послал.

— Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.

— Видите эту вилку?

— Ну?

— Хотите, я ее съем?

— Сделайте такое одолжение.

— Подь сюды. Хочешь большой, но чистой любви?

— Да кто ж её не хочет?

— Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.

— Она не одна придет, она с кузнецом придет.

— С каким кузнецом?

— С дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца, кузнец наш.

— А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь? Зачем нам кузнец?

— У вас в Италии мята есть?

— Ну откуда в Италии мята? Видел я их Италию на карте, сапог сапогом, и все!