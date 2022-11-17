В «черную пятницу» смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi у билайна можно будет купить со скидками до 50%

В четверг, 17 ноября, в офисах продаж и интернет-магазине билайн начнется «Черная пятница». В акции участвуют сотни видов электроники и аксессуаров из разных категорий. На отдельные позиции скидки будут до 50%.

В перечне акционных товаров — продукция компаний Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi. В билайне уточнили, что будут снижены цены и на другие категории гаджетов. Кроме смартфонов, в акции участвуют планшеты, ноутбуки, беспроводные наушники, смарт-часы, видеорегистраторы и устройства умного дома. Размер скидки зависит от конкретной модели, а число товаров с дисконтом ограничено.

«Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября. Информацию о товарах – участниках акции и другие подробности можно найти на отдельной странице сайта оператора.

«Черную пятницу» условно называют праздником шопоголиков. Корни маркетинговой традиции ведут в прошлый век. Большинство связывают ее с периодом роста покупательского спроса накануне Нового года и Рождества. В России акцию впервые провели в 2013 году. Традиционно, компании объявляют ограниченный период скидок на часть товаров.

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