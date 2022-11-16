Стратегия роста отрасли в новых условиях стала темой пленарной дискуссии Форума «Транспорт России»

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В течение трех дней на одной площадке более 3500 представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей ведущих российских предприятий в сфере транспорта, цифровизации,инфраструктурного строительства и экспертов отрасли рассмотрят вопросы развития всех основных видов транспорта, создания оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов и получения выигрышного места в глобальной мировой конкуренции.

Тема первого дня Форума – Стратегия. Выступая на церемонии открытия Форума, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил: «Благодаря оперативно принятым Главой государства решениям транспортный комплекс смог не только успешно противостоять всем основным вызовам, но и, самое главное, заложил фундамент для своего будущего роста. И это несмотря на все сложности текущего года».

Деловая программа стартовала с пленарной дискуссии «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях». В ней приняли участиеМинистр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев, первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник Президента РФ Игорь Левитин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»Сергей Александровский и председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко. К дискуссии также подключились член Правления ВТБ Инфраструктурный ХолдингЕвгений Трусови первый вице-президент Банка ГПБ (АО) – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер. Модератором стала Александра Суворова, журналист, ведущая новостей телеканала «Россия-24».

Участники пленарной дискуссии обсудили проблематику обеспечения роста объемов транспортной техники отечественного производства, повышения конкурентоспособности российского транспорта за счет цифровизации, перестройки сложившихся транспортно-логистических цепочек и развития транспортной инфраструктуры на маршрутах «Север-Юг», «Восточный коридор» и Азово-Черноморского направления. Не обошли вниманием спикеры и необходимые меры государственной поддержки отрасли.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в своем выступлении выделил особую роль цифровизации в транспортной сфере: «Цифровые решения наших компаний создают совершенно другую среду. Благодаря этому весь транспортный ландшафт отрасли серьезно меняется». Его поддержал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «Транспорт – это позвоночник нашей экономики, и цифровизация позволяет этому позвоночнику быть гибким и эффективным».

Далее собравшиеся обменялись мнениями о ситуации с дорожным строительством в стране. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поделился позитивными данными: «Мы из года в год растем по количеству отремонтированных дорог. Мы из года в год растем по количеству построенных новых дорог. И у нас каждый год поставленные планы перевыполняются. В этом году по прогнозам можно уверенно сказать, что у нас будет самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю страны». При этом он добавил, что ситуация по-прежнему остается сложной.

Итоги дискуссии подвели модератор Александра Суворова, которая отметила, что «вызовы ускоряют наше движение».