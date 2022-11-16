Итоги первого дня работы Форума и Выставки «Транспорт России»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа Форума разделена на три основных блока: Стратегия, Перевозки и инфраструктура, Международные транспортные коридоры. Особое место в повестке занимают вопросы преодоления санкционного давления, импортозамещения и технологического суверенитета российского транспорта.

Тема первого дня – Стратегия. Открыла деловую программу пленарная дискуссия с участием руководства Правительства Российской Федерации на тему «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях». Главными направлениями обсуждения стали перераспределение грузопотоков, расширение транспортной инфраструктуры, проекты по цифровизации и транспортное машиностроение. В ходе дискуссии Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил особую роль цифровизации: «Цифровые решения наших компаний создают совершенно другую среду. Благодаря этому весь транспортный ландшафт отрасли серьезно меняется».

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин также посетил мероприятие в первый день. Он осмотрел Выставку, вручил государственные награды работникам транспортного комплекса и выступил на открытии Форума. «Благодаря оперативно принятым Главой государства решениям транспортный комплекс смог не только успешно противостоять всем основным вызовам, но и, самое главное, заложил фундамент для своего будущего роста. И это несмотря на все сложности текущего года», подчеркнул Председатель Правительства РФ.

Позднее в первый день Форума состоялась панельная дискуссия «Контейнерный поток в эпоху глобальных шоков. Актуальные траектории развития рынка». На ней Фонд «Центр стратегических разработок» совместно с Центром экономики инфраструктуры и Евразийским Союзом участников железнодорожных грузовых перевозок представили результаты исследования о роли контейнерных перевозок в экономике и инициировали дискуссию о мерах, необходимых для скорейшей перестройки логистических цепочек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помимо этого, 15 ноября прошли Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации, круглый стол «Обеспечение технического состояния автомобильного транспорта в течение жизненного цикла. Производство автомобильных компонентов путем восстановления утилизированных агрегатов, в т.ч. по импортозамещению», отраслевая конференция «Эффективность мер государственной поддержки на воздушном транспорте в период беспрецедентного санкционного давления», а также было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования и науки между ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Общая площадь экспозиции Выставки «Транспорт России» составляет 3900 кв.м. Свои инновационные разработки представляют 75 экспонентов, а центральное место экспозиции занимает Объединенный стенд приоритетных проектов.

Второй год подряд на Выставке работает студия Российского общества «Знание» – партнера мероприятия. В течение всех трех дней в студии будут проходить лекции, открытые диалоги, интервью с представителями крупнейших компаний отрасли, учеными и инженерами, чьи достижения мотивируют молодых людей на саморазвитие и получение новых знаний.