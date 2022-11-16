Казахстан переходит в цифровой формат

Цифровые документы пользуются большим спросом в Казахстане Фото: Shutterstock

На выборах президента Казахстана, которые пройдут 20 ноября, граждане смогут использовать электронные удостоверения, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров. «Цифровые документы уже пользуются большим спросом у наших граждан. Они являются аналогом оригинала. Граждане вправе предъявить электронную версию оригинала документа, удостоверяющего личность избирателя, воспользовавшись цифровыми документами через приложение eGov mobile, а также посредством мобильных приложений банков Kaspi банк и Halyk банк», – сказал председатель ЦИК Республики Казахстан.

Это техническое новшество стало возможным не только благодаря «триумфальному шествию» цифровизации. Правительство Казахстана предпринимает необходимые шаги в этом направлении, и в этом оно едино с IT-бизнесом, благодаря этой «синергии» страна вошла в Топ-30 государств ООН с самым высоким уровнем цифровизации.

«Стать одним из крупнейших цифровых хабов»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание необходимости цифровой трансформации государственного управления, экономики, международных связей и всех аспектов повседневной жизни граждан. Так в январе минувшего года он заявил, что движущей силой развития экономик стран ЕАЭС является «всеобъемлющая цифровизация», процесс которой необходимо ускорить в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

А в Послании к народу Казахстана президент заявил: «В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. В рамках Национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тыс. высококлассных IT-специалистов».

Касым-Жомарт Токаев также считает актуальной полную цифровую перезагрузку государственного сектора. Для этого предстоит выстроить принципиально новую архитектуру «цифрового правительства». 100% госуслуг должны стать доступными гражданам с помощью смартфонов, для этого создается Центр цифровой трансформации, который переведёт в электронный формат все услуги государственных органов.

Выступая в сентябре нынешнего года на международном форуме Digital Bridge 2022 в Астане, Касым-Жомарт Токаев рассказал о приоритетных направлениях цифровой трансформации, главным из которых является её «человекоцентричность».

«С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого нам предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – Invisible Government («Невидимое правительство»). Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах», – сказал президент.

Одной из главных задач он считает обеспечение всех граждан Казахстана качественным Интернетом, включая жителей сельских районов, составляющих 40% населения страны. Для этого требуются кадры.

«Два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 млн специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 млн, а к 2025 году она возрастет до 200 млн. Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов», – заявил Токаев, отметив, что для этих целей в Казахстане уже создано 12 частных инновационных IT-школ, поддерживаемых правительством.

«Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Прочный задел для этого уже имеется», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Цифровые инициативы государства

Уже сегодня в Казахстане многие электронные документы приравнены к традиционным бумажным. Водителям можно садиться за руль без печатного удостоверения личности и технического паспорта – достаточно иметь в смартфоне документ, удостоверяющий личность.

В «цифру» переведено начисление социальных пособий, в частности, это – «цифровая карта семьи», позволяющая определить, к каким социальным группам в диапазоне от неблагополучных до благополучных находится каждая семья.

В 2021 году в Казахстане стартовала разработка программы электронного здравоохранения, к концу нынешнего года завершится создание цифровой платформы медицинских данных граждан. На повестке дня – дистанционный online-мониторинг водных ресурсов, пашней, скоплений мусора.

В современном Казахстане 90% государственных услуг оказывается в электронном виде.

«Сегодня Казахстан показывает выдающиеся результаты по уровню цифровизации и доступности государственных услуг для граждан, – заявил на заседании правительства Казахстана глава ведущей технологической компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. – Совместно с государственными органами мы также делаем государственные услуги доступными для граждан онлайн, прямо с экрана мобильного приложения, что стало возможным благодаря цифровым инициативам государственных органов и нашему успешному сотрудничеству».

С помощью приложения казахстанцы оплачивают государственные услуги, управляют личными финансами, приобретают билеты, совершают online-покупки. Через приложение зарегистрирован каждый третий автомобиль в стране.

«В результате безналичный торговый оборот в Казахстане стремительно растёт. В 2021 году он составил более 8,4 триллиона, рост – 85%, что является одним из самых высоких темпов роста в мире», – отметил эксперт.

Цифровизация «сжимает пространства»

Депутат Государственной Думы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв считает, что сегодня существует потенциал для развития «собственных интернет-площадок, маркет-плейсов типа App-Store и Google-play, где как раз Россия и Казахстан могли бы проработать и сделать совместные проекты». В этих условиях Казахстан «мог бы стать надёжным партнёром в создании дружественного софта», – считает депутат.

По мнению генерального директора Института политических исследований Сергея Маркова, Казахстан является одним из лидеров в цифровом развитии среди стран постсоветского пространства. Российский политолог считает, что цифровизация играет исключительную роль в жизни крупной страны с достаточно низкой плотностью населения, поскольку цифровизация «сжимает пространства» и позволяет подключить различные центры к общим государственным проектам.

«Кроме того, конечно, это супервыгодно – развивать цифровизацию. Это является суперпрогрессивным направлением развития экономики и общества в целом. И те страны, которые обгоняют других в процессе цифровизации, получают значительный плюс и в уровне развития экономики, её высокотехнологичных отраслей, и в улучшении качества жизни в целом», – уверен эксперт.