Место крушения малайзийского самолета Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг 17 ноября Окружной суд Гааги огласит вердикт по делу о крушении малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и сбитого в небе Донбасса 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек пассажиров и членов экипажа.

Вряд ли у кого есть сомнения, каким в Гааге состряпают этот вердикт. С самого начала, еще до формирования Совместной следственной группы (ССГ), едва только последние обломки самолета успели долететь до земли, в США уже вынесли свой вердикт – это Россия или ополченцы сбили злосчастный лайнер. Якобы из установки «Бук», которая накануне была перемещена из России, а после того в Россию, дескать, была и вывезена.

На основании этого облыжного обвинения Россию так и не допустили до расследования. Хотя, Москва с самого начала была абсолютно открыта для сотрудничества, и, более того, сама предоставляла следствию всю необходимую и сверх того информацию, в России проводились моделирование ситуации и технические эксперименты, в том числе и на макетах в натуральную величину, но следствие отмахивалось от всех аргументов и доказательств, которые не укладывалось в его единственную версию, предпочитая сконцентрироваться на доказательстве своей «правильной», укрепляя ее фальсификациями и не обращая внимания на нестыковки.

МОНТАЖ – ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Фальсификации начались с самого начала. Прокуратура Нидерландов в качестве доказательств приводит аудиозаписи, фотографии и видео, которые были предоставлены заинтересованной стороной – СБУ (Украина) и найдены на безбрежных просторах интернета (любительские фото, записи видеорегистраторов и т.д.). Причем, как доказала экспертиза, в том числе, и зарубежная, «собранные ССГ в качестве доказательств фото- и видеоматериалы имеют признаки редактирования и монтажа», а «аудиозаписи телефонных разговоров вырваны из контекста и смонтированы определенным образом».

Что касается аудиозаписи телефонных разговоров одного из подсудимых, то экспертиза пришла к выводу, что голос принадлежит одному человеку, но вот что это голос конкретно этого человека, такого заключения эксперты дать не смогли. Ничего, сгодится и так, решил голландский суд и принял эти записи в качестве доказательств.

СВИДЕТЕЛИ – КАКИЕ НАДО СВИДЕТЕЛИ

Еще один нюанс в процессе судебного следствия и слушаний – отсев свидетелей, которые не подтверждают своими показаниями «правильную» версию. Все свидетели, которые видели запуск ракеты из Амвросиевки (где на то время дислоцировались ВСУ), судом по тем или иным причинам были отведены, и их даже не стали заслуживать.

Зато показания пожелавших остаться анонимными свидетелей, дающих показания в пользу «правильной» версии, были занесены в протоколы. Хотя никто не знает, кто эти люди, откуда они, а защита даже не может проверить, являются ли они действительно свидетелями, а не выполняющими приказ командования военнослужащими. Более того, привлеченный защитой нидерландский психолога-криминалист заявил, что имеются серьезные сомнения в надежности показаний «ключевых» свидетелей.

Но суд они явно устраивают.

РАКЕТА «НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ»

Как сказал в «Белом солнце пустыни» вышвырнутый из окна подпоручик: «У него гранаты не той системы». Нечто похожее произошло и с тем снарядом, который суд определил в качестве поразившего «Боинг» оружия. Вопреки всем доказательствам судебное следствие решило, что поразившей самолет ракета относилась к типу модифицированной версии 9М38М1, хотя поражающие элементы недвусмысленно указывали, что примененная ракета была версии 9М38.

Почему это важно? По той причине, что ракеты 9М38 уже несколько лет до того были сняты с вооружения в российской армии. А вот в украинской они еще оставались и стояли на боевом дежурстве.

При этом, 9М38М1 были у ПВО и России, и Украины, но вот более старых модификаций, одна из которых и прилетела к самолету, у России не было. Более того, среди множества фотографий с места крушения, нашлись и фото двигателя и сопла, где совершенно четко был виден серийный номер двигателя ракеты. Документы Минобороны России позволили совершенно однозначно проследить путь конкретно этого изделия. Ракета была произведена на машиностроительном ПО в Долгопрудном в 1986 г., после чего 29 декабря 1986 г. ее отправили в воинскую часть, дислоцированную на Украине. А после распада СССР эта бригада ПВО была включена в состав ВСУ, и Украину больше не покидала. Что сказал на это Киев? Только промямлил, что, якобы, этой ракеты у него никогда не было.

Кстати, очень интересен и тот факт, что сразу после катастрофы Киев заявил, что у него не осталось «Буков», которые, дескать, все были переданы Грузии перед «пятидневной войной» 2008-го. Однако после начала СВО «Буки» на Украине чудесным образом нашлись. Впрочем, это всего лишь еще одна ложь.

«Я У АПТЕКИ, А Я В КИНО»…

И, как вишенка на тортик еще два немаловажных аспекта. Первый – это определение места старта ракеты. Хотя Вашингтон на следующий день после катастрофы заявил, будто у США имеются спутниковые снимки старта ракеты, что позволило бы определить район запуска, ни одного снимка США так и не предоставили. Даже исключительно суду и в ограниченном режиме. А потому суд в Гааге исходит из того, что ракета была запущена навстречу «Боингу» и прилетела в него на встречном курсе из района Снежного или Первомайского. Однако еще в 2015-м российский концерн «Алмаз-Антей», объединивший российских производителей систем ПВО, провел полномасштабный натурный эксперимент, в ходе которого смоделировал единственно возможный вариант встречи ракеты и самолета. И получилось, что роковой снаряд мог быть запущен из района Зарощенского, где в то время находились ВСУ. Расчеты концерна были подтверждены и объективными данными российских РЛС, который исключили версию голландского следствия. Наверное, поэтому суд отказался принимать и рассматривать все эти данные.

Что касается Украины, то по этому вопросу она не сказала ни слова, сославшись на то, что ее РЛС в то день якобы не работали. Хотя украинская авиация в тот день летала достаточно активно.

А вторая вишенка на этом плохо испеченном пироге - тот факт, что Украина не закрыла свое воздушное пространство, хотя до того несколько самолетов уже были сбиты в небе Донбасса. Правда, в 2021-м выяснилось, что Украина предупреждала другие страны об опасности пролетов над ее территорией, но европейские власти настояли на продолжении полетов. И обвинять им Украину в этом сейчас, это все равно, то обвинять себя.

А есть и другие «ягодки». Например, загадочно исчезнувшая диспетчер Анна Петренко, дежурившая в тот день в центре управления полетами в Днепропетровске, не менее загадочно покончивший жизнь самоубийством капитан ВВС ВСУ, поднимавшийся 17 июля в воздух, и так далее, и так далее. Но все они явно не интересуют голландский суд. Не все объективные факты и данные подходят для Гааги.

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Ну, и в завершение: как ни покажется это на первый взгляд удивительным, но лучше всего суть вердикта, который еще только будет оглашен, передает инцидент с украинской ракетой ПВО, которая накануне прилетела в Польшу. Сколько одинаковых по форме возмущений и обвинений в адрес России уже успело прозвучать, пока не выяснилось, что это не только не российские ракеты и не их обломки, а самая настоящая украинская С-300. Сначала Европа стыдливо замолчала, будучи припертой к стенке. Но потом там быстро нашли выход.

- Этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России, — заявил премьер-министр Нидерландов после того, как выяснилось, что в Польшу прилетела украинская ракета С-300, а не российские крылатые ракеты. Не только законы, но и спама логика пасует, когда речь на Западе заходит о России. Она извечно виновата там во всем. Уже в силу того, что Россия.

Я был бы рад ошибиться. Но в этих вопросах ошибаюсь я крайне редко.