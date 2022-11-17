Семьи, в которых есть как минимум один ребенок, но нет автомобиля, могут рассчитывать на льготный кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БОЛЬШЕ НЕ БУКСУЕМ?

Дела в российском автопроме уже не так плохи, как весной или летом. Напомним, в нынешнем году из-за ухода практически всех иностранных производителей авторынок рухнул на 60%. Но ситуация постепенно налаживается, российские компании и китайский завод Haval под Тулой увеличивают загрузку конвейеров. Об этом 16 ноября рассказал Владимиру Путину глава Минпромторга Денис Мантуров.

- Если в мае производилось 12 тысяч всех видов автомобилей, от легковых до автобусов, то в октябре вышли на 48 тысяч. Это на 19% больше, чем в сентябре. Сегодня можно говорить о наметившейся тенденции к восстановлению отрасли, - сказал Денис Мантуров.

А чтобы просыпающаяся отрасль увереннее вставала на ноги, министр предложил распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих.

- Конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей, - согласился президент.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Теперь давайте разберемся, кто (с учетом вновь подъехавшей информации) может получить такой займ. Есть пять категорий льготников:

- Военнослужащие (в том числе призванные по частичной мобилизации), члены их семей, а также пенсионеры, ранее служившие в вооруженных силах.

- Работники государственных образовательных и медицинских организаций.

- Семьи, в которых есть как минимум один ребенок, но нет автомобиля.

- Россияне, у которых никогда раньше не было машины.

- Автовладельцы, которые сдают свою машину по трейд-ин (обмен старого автомобиля на новый с доплатой). Это должна быть машина не старше шести лет, которой вы владели не менее одного года.

Они могут купить:

- «Ладу», УАЗ, ГАЗ или Haval (собранный на тульском заводе) со скидкой в 20%. Жителям Дальневосточного федерального округа полагается дисконт в 25%.

- Российский электромобиль Evolute со скидкой 35%

Все это, естественно, касается только новых автомобилей. При этом есть условие: чтобы покупатель мог рассчитывать на скидку, авто должно стоить не дороже 2 млн рублей. Для Evolute ограничений по цене нет, но есть максимальный размер скидки: 925 тысяч рублей.

Поторопитесь: программа льготного автокредитования действует до 1 декабря. Но не исключено, что ее могут продлить.

ЗНАЙ!

Как получить скидку

Для начала надо найти автосалон, который работает по программам льготного автокредитования, и убедиться, что там есть нужная модель авто. Менеджер автосалона поможет определиться с банком, в котором вы будете брать кредит.

При оформлении кредита вы получаете скидку за счет государственной субсидии. На оставшуюся сумму оформляете автокредит на обычных рыночных условиях (средняя ставка на сегодня – от 8 до 12 процентов годовых).

Есть и дополнительные условия:

- Нужно иметь российское гражданство и водительские права.

- У вас не должно быть других, уже взятых в этом и предыдущем году автокредитов (даже выплаченных).

- Для семей с ребенком: понадобится справка из ГИБДД, что у вас нет машины.

- Для россиян, которые покупают свою первую машину: нужна справка из ГИБДД, что у вас никогда не было автомобиля в собственности.

- Сотрудникам государственных медицинских и образовательных организаций потребуется справка с работы.

- Для схемы с трейд-ин надо предоставить банку документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счет покупки нового, а также копию паспорта технического средства или свидетельства о регистрации.

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