Герой спецоперации «Z» сержант Сибирских уничтожил неонацистов шквальным огнем

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов предупреждал: «Скорость нужна, а поспешность вредна.».

ВЕРНО СКОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ

Ефрейтор Ярослав Череванев

Ефрейтор Ярослав ЧЕРЕВАНЕВ Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Ярослав Череванев в ходе наступления, действуя в составе штурмовой группы российских войск, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Находясь непосредственно на передовых позициях осуществлял корректировку артиллерийского огня по вражеским позициям, оборудованным в окрестностях удерживаемого противником населенного пункта.

Благодаря точным и оперативно переданным Череваневым координатам военной техники противника в оборонительных рубежах националистов российским войскам удалось выбить врага с закрепленных позиций и освободить населенный пункт».

БЫСТРО ОЦЕНИЛ СИТУАЦИЮ И СПАС ЖИЗНИ

Сержант Сергей Четин

Сержант Сергей ЧЕТИН Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции заместитель командира автомобильного взвода роты связи сержант Сергей Четин осуществлял оперативное перемещение на позиции командно-штабной машины, обеспечивающей связь в батальонной тактической группе российских войск. Колонна БТГр, совершая марш в район выполнения задач, попала в под массированный минометный обстрел со стороны украинских националистов. Мгновенно оценив ситуацию, понимая, что потеря связи приведет к отсутствию возможности вызова подкрепления, а также передачи данных о позициях боевиков, ведущих огонь по колонне, Сергей вывез связную технику из-под обстрела противника и укрыл в лесном массиве. Доставив технику в безопасное место, Сергей предал в вышестоящий штаб информацию о нападении, а также местоположение позиций националистов, осуществляющих атаку на колонну.

Благодаря оперативно переданной Четиным информации по позициям боевиков был нанесен артиллерийский удар, что позволило колонне продолжить движение и прибыть в заданный район».

УНИЧТОЖИЛ НЕОНАЦИСТОВ ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ

Сержант Валерий Сибирских

Сержант Валерий СИБИРСКИХ Фото: Минобороны РФ

«Группа российских военнослужащих под руководством командира отделения сержанта Валерия Сибирских, выполняя задачи по обеспечению безопасности расположения подразделения, обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящих нападение на российских военнослужащих.

Оценив силы противника, Валерий, несмотря на численное превосходство противника, навязал бой врагу.

Сибирских грамотно выстроил систему ведения огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские военнослужащие разгромили группировку неонацистов. Мужественные и самоотверженные действия Сибирских, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения российских подразделений».